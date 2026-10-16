Thanh niên cần dám làm việc khó, việc mới

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra cơ hội để thanh niên thử sức, tạo ra giá trị mới. Trong bối cảnh AI, dữ liệu lớn phát triển mạnh mẽ, người trẻ cần tiên phong lan tỏa chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số và Chính phủ số. "Các bạn không nên hỏi thế giới có gì mới mà hãy dám làm những việc khó, việc mới, để Việt Nam tạo ra sản phẩm mang giá trị và thương hiệu Việt Nam, với tinh thần Make in Vietnam", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Trước thắc mắc của nhiều bạn trẻ về cách thức tham gia các công nghệ chiến lược và bài toán lớn của đất nước, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho rằng "muốn tham gia được bài toán lớn thì phải bắt đầu từ một bài toán nhỏ, một câu hỏi nghiên cứu cụ thể và phải đi đến tận cùng của câu hỏi đó". Ông đưa ra 5 gợi ý để các nhà khoa học trẻ đi đến thành công là rèn luyện tầm nhìn; giữ tâm thế mở và niềm tin vào bản thân; nỗ lực không ngừng và thực hiện quy tắc 10.000 giờ; xây dựng mạng lưới kết nối từ đồng nghiệp; lập kế hoạch hành động cụ thể.

Trả lời câu hỏi về giải pháp giảm tình trạng thanh niên thất nghiệp trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết nguyên nhân chủ yếu là chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ hội tiếp cận giáo dục và thông tin việc làm còn hạn chế, trong khi một bộ phận thanh niên thiếu kinh nghiệm, kỹ năng tìm việc.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Nội vụ đang triển khai các chính sách về lao động, việc làm; tăng cường theo dõi, phân tích và dự báo thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, kết nối với sàn giao dịch việc làm quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu. Bộ cũng phối hợp Bộ GD-ĐT gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng lao động trẻ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, các tổ chức dịch vụ việc làm công sẽ phối hợp với cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, nhất là cho học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp.

Trả lời câu hỏi về phát huy vai trò thanh niên trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh cần chuyển từ các cuộc thi lý thuyết sang đặt hàng giải quyết bài toán thực tiễn và chuyển giao ứng dụng. Theo anh Huy, tổ chức Đoàn phải chủ động tiếp nhận những bài toán từ các bộ, ngành, địa phương để giao thanh niên nghiên cứu, giải quyết; đồng thời khơi dậy đam mê khoa học công nghệ ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.

Tổ chức Đoàn cũng cần xây dựng chuỗi liên kết từ ươm mầm ý tưởng, cố vấn chuyên gia, tiếp cận nguồn vốn đến thương mại hóa sản phẩm; phát triển mạng lưới nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ đổi mới sáng tạo để kết nối, hỗ trợ nhau. Anh Huy cho rằng không nên phức tạp hóa đổi mới sáng tạo mà cần bắt đầu từ những công việc hằng ngày, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả. Tổ chức Đoàn cam kết đồng hành cùng thanh niên, biến sức trẻ và trí tuệ Việt Nam thành nguồn lực phát triển đất nước.