Thanh niên không chỉ lướt mạng đơn thuần, mà còn lan tỏa giá trị tốt đẹp

Quy định 19 và dự thảo Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số yêu cầu phải "chủ động dẫn dắt". Tuy nhiên, việc trang bị "vũ khí số" cho hệ thống chính trị hiện nay đang đối mặt với điểm nghẽn nào và cần tháo gỡ ra sao để công tác chính trị, tư tưởng thực sự đi trước mở đường trên mặt trận này?

Ông Vũ Trọng Kim trả lời câu hỏi tại tọa đàm ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ tại hội thảo “Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới” do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 15.5, PGS-TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo cơ hội cho tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Nếu tranh thủ cơ hội này, đất nước sẽ phát triển, đạt được các mục tiêu 100 năm. Nhưng nếu không vượt qua được thách thức, đất nước sẽ tụt hậu.

Nêu nhiều điểm nghẽn, song theo PGS-TS Vũ Văn Phúc, điểm nghẽn lớn nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị chưa vừa hồng vừa chuyên, có người bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng nhưng khả năng sử dụng công nghệ số, AI còn hạn chế.

Ngược lại, có người kỹ năng giỏi nhưng chưa thực sự hiểu về chính trị, sức đề kháng trước các thông tin xấu độc chưa cao.

“Vậy giải quyết các điểm nghẽn này như thế nào? Tôi từng đặt câu hỏi cho Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình là “sức đề kháng” của thanh niên ngoài khu vực công còn hạn chế, nhưng hàng ngày tiếp nhận các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, vai trò của tổ chức đoàn thế nào để bảo vệ thanh niên?”, ông Phúc nêu.

Nhấn mạnh công tác chính trị phải đi trước mở đường, trong đó mỗi đoàn viên, đảng viên phải thực hiện nghiêm Nghị quyết 19, ông cũng nêu các câu hỏi: Thế nào là quán triệt sâu sắc, thế nào là thực hiện nghiêm?

Các tổ chức đoàn phải trên nền tảng công nghệ số, giải thích cho đoàn viên, thanh niên “4 kiên định” là gì? Trả lời câu hỏi tại sao, làm thế nào để kiên định? Trên các nền tảng số phải có sẵn câu trả lời để đoàn viên, thanh niên mở điện thoại ra có thể đọc được ngay, hiểu ngay.

PGS-TS Vũ Văn Phúc đề nghị có chiến lược tuyên truyền trên môi trường số, làm tốt hơn nữa công tác Bình dân học vụ số, tiến tới thông thạo công nghệ số, hình thành được các hệ sinh thái công nghệ số…

Xây dựng hệ sinh thái công tác tư tưởng số, sử dụng Big Data, AI để dự báo sớm điểm nóng tư tưởng, thay vì chạy theo xử lý khủng hoảng.

Tăng "sức đề kháng" cho thanh niên trước thông tin xấu độc

Bên cạnh đó, trong thời đại mới, không gian mạng đang trở thành "mặt trận" mới của công tác chính trị, tư tưởng. Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chia sẻ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao sức đề kháng cho đoàn viên trước thông tin xấu độc, biến họ từ người tiếp nhận thụ động thành "chiến sĩ tiên phong".

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, đoàn viên, thanh niên có 6 - 8 tiếng mỗi ngày trên không gian mạng, không chỉ ăn ngủ mà còn trưởng thành trên không gian mạng. Không gian mạng hiện được chi phối bởi thuật toán và tâm lý đám đông, nên có những thứ không phải sự thật nhưng tác động rất lớn đến tâm lý đám đông trên mạng. Do đó, “thanh niên hiện nay ngoài việc nhận thức đúng sai, còn phải là người tuyên truyền để người khác nhận thức được làm việc đúng”.

Theo anh Linh, không gian mạng không chỉ là không gian giải trí mà là mặt trận tư tưởng mới, thanh niên không thể đứng ngoài mặt trận đó. Trung ương Đoàn đã có nhiều đề án trình và Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng”.

Đầu tiên, phải xác định thanh niên ở đâu thì cán bộ Đoàn, phong trào Đoàn ở đó. “Thanh niên ở TikTok, ở Instagram, ở Facebook…, thì cán bộ Đoàn, phong trào đoàn phải ở đó và cố gắng làm chủ thông tin”, anh Nguyễn Nhất Linh chia sẻ.

Với app Thanh niên Việt Nam, có hơn 5 triệu đoàn viên sẽ nhận trực tiếp các thông tin tuyên truyền, theo thị hiếu của giới trẻ để đưa lên mạng. Hiện nay, đoàn viên không chỉ đọc mà còn nghe dưới dạng talk, post card.

Anh Linh cũng cho biết, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều chiến dịch như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên tiếp bước noi theo.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng xây dựng hệ miễn dịch số, không chỉ đơn giản chờ xã hội tác động nữa mà phải chủ động phòng chống, tạo ra các giá trị tốt đẹp hơn.

“Thanh niên không chỉ là người lướt mạng nữa mà là người lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Mỗi thanh niên với một tài khoản trên không gian mạng sẽ tạo thành “pháo đài mềm” để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ kinh nghiệm với công tác Đoàn trước đây, ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho rằng công nghệ số mạnh mẽ, xuyên biên giới, nhưng ngôn ngữ, con người vẫn là cốt lõi. Giao tiếp giữa con người với con người công nghệ số không thay đổi được. Do đó, phải kết hợp online và offline, hoạt động tương tác với nhau trong tổ chức Đoàn.