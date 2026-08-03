Thanh niên kiều bào sẽ về TP.HCM dự trại hè, trải nghiệm đặc khu Côn Đảo

Theo đó, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ tổ chức trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố" lần thứ 19 với chủ đề "Tự hào thành phố mang tên Bác".



Thời gian hoạt động của trại hè từ ngày 25 – 29.8 (5 ngày 4 đêm). Trại hè sẽ đi qua 3 khu vực chính là phường Sài Gòn, đặc khu Côn Đảo và phường Dĩ An.

Mục tiêu của trại hè là giúp cho các thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội giao lưu với thanh thiếu niên trong nước, nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc, thực hành và trau dồi tiếng Việt, tạo sự gắn kết giữa thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương. Khi trở về nước sở tại, chính các em sẽ là người lan tỏa những giá trị chân thực, tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Trong đó, chương trình hoạt động chính gồm dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngã Ba Giồng; giao lưu câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TP.HCM; giao lưu với cựu tù chính trị tại Côn Đảo; thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương; tìm hiểu cụm di tích lịch sử nổi tiếng tại Côn Đảo; thực hiện công tác từ thiện xã hội, thăm mái ấm trên địa bàn Bình Dương; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt tập thể giữa thanh thiếu niên kiều bào với tuổi trẻ thành phố; lồng ghép các nội dung thực hành tiếng Việt trong sinh hoạt, giao lưu, thuyết trình, trò chơi, biểu diễn và hoạt động tập thể.

Các thanh thiếu niên kiều bào từng tham gia trại hè tại TP.HCM Ảnh: Văn phòng UBND TP.HCM

Số lượng và đối tượng đăng ký là 50 trại sinh là thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài; độ tuổi từ 12 - 25 tuổi.

Tiêu chí tham gia trại hè là thanh thiếu niên người Việt Nam định cư ở nước ngoài có mong muốn được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam và TP.HCM cũng như giao lưu, kết nối với thanh thiếu niên trong nước; Có ý thức kỷ luật, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần hợp tác, nhiệt tình tham gia các hoạt động trại hè; Biết sử dụng tiếng Việt (mức cơ bản) để giao tiếp và tham gia các hoạt động của trại hè; Đảm bảo đủ sức khỏe để tham gia xuyên suốt các hoạt động của Trại hè.

Lưu ý tiêu chí ưu tiên là được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước, hội đoàn, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu bằng văn bản chính thức. Là con, em của gia đình người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho cộng đồng sở tại và đất nước, được Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại xác nhận. Có thành tích cao trong học tập, đạt thành tích trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội tại nước sở tại hoặc tại Việt Nam; Tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, các phong trào thanh niên, sinh viên, tích cực tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước, văn hóa Việt Nam tại các nước sở tại.