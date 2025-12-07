Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên, 40 năm là bạn tri kỷ!

Nhớ thời đi bộ rồi qua đò sang kênh để mua tờ báo

Năm 1986, khi 13 tuổi tôi được chọn đại diện cho các bạn là đội viên của một tỉnh miền Tây về dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Kim Đồng (tại làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15.5.1986.

Trong quá trình tham gia các hoạt động tại khu di tích được xây dựng dưới chân núi Tèo Lài hình vòng cung, phía trước là dòng suối hiền hòa, trong xanh uốn lượn chảy từ thượng nguồn suối Lê Nin, tôi may mắn được Ban tổ chức tặng tờ báo Thanh Niên. Được biết năm 1986 là năm đầu tiên Báo Thanh Niên phát hành. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được "gieo duyên" với tờ báo này.

Những năm đầu đất nước đi vào thời kỳ đổi mới, ở Tiền Giang kinh tế còn nhiều khó khăn. Các hình thức giải trí cũng rất nghèo nàn, thậm chí là không có, Thanh Niên trở thành món ăn tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn sâu, xa.

Nhà tôi muốn mua được một tờ báo ưng ý thì phải đặt trước, rồi đi bộ hàng cây số trên con đường đất sình lầy sau cơn mưa, tiếp tục qua một con đò sang bên kia kênh Bảo Định một nhánh của sông Tiền ra tận ngã ba Trung Lương mới có trạm bưu điện hoặc sạp báo để nhận báo.

Tác giả nhận giải cuộc thi cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần thứ nhất ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đúng 20 năm sau, ngày 14.11.2006, Báo Thanh Niên có bài viết Ngôi nhà của những đứa trẻ có gia đình tan vỡ - viết về một dự án xã hội được triển khai tại huyện Cai Lậy do chính tôi đề xuất và thực hiện. Thông qua bài báo của Thanh Niên đã gây tiếng vang đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm. VTV đến ghi hình, phát trên chuyên mục Người xây tổ ấm. Góp phần truyền thông mạnh mẽ, giúp dự án thành công ngoài dự kiến, được cộng đồng đánh giá cao.

Thanh Niên như người bạn tri kỷ

Tôi rất ấn tượng các chương trình xã hội đã trở thành bản sắc của Thanh Niên như: Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, Nghị lực mùa thi…

Đọc nhiều nhưng tôi không dám gửi bài cộng tác Báo Thanh Niên bởi còn ngại về kỹ năng viết của mình trước sự khắt khe trong khâu biên tập của một tờ báo lớn.

Trong cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần thứ nhất vào năm 2023 do Báo Thanh Niên tổ chức tôi đã "liều" gửi bài viết về mẹ của mình: Cụ bà 81 tuổi ở Tiền Giang với sáng kiến tiết kiệm điện 'không đụng hàng' và kết quả thật bất ngờ tác phẩm đã được Ban giám khảo cuộc thi chọn trao giải nhất.

Toàn bộ tiền thưởng được góp vào quỹ chung để thực hiện những nội dung đã được theo đuổi nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho những người thuê trọ xa quê, có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, ngày 24.11.2025, Nhà trọ của cụ bà (mẹ của tác giả - BTV) đã tự nguyện góp 10 triệu đồng lấy từ doanh thu tiền trọ ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt.

Như được tiếp thêm sự tự tin, tôi mạnh dạn gửi bài Trao nụ cười nhận lại nhiều điều hạnh phúc tham gia cuộc thi Công tác xã hội trong trái tim tôi vào năm 2024. Kết quả tôi may mắn được Báo Thanh Niên trao giải nhì. Thông điệp của bài viết là ai cũng có thể làm công tác xã hội tùy theo khả năng, hoàn cảnh miễn là được xuất phát từ tâm, đặc biệt truyền cảm hứng cho những người trẻ đã và đang công tác trong các ngành bảo vệ pháp luật.

Thanh Niên đã trao cho tôi nhiều thứ, nâng nhiều người đứng lên và bước tiếp trong hành trình mưu sinh, lập nghiệp. Tôi trưởng thành cùng với Thanh Niên như một người bạn tri kỷ tròn 40 năm.

Bạn đọc trong, ngoài nước tri ân những người làm Báo Thanh Niên mấy mươi năm qua. Cuộc sống có lúc thăng trầm, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách nên cứ dấn thân bằng chính ngòi bút của mình để cống hiến cho người, cho đời. Và trong hành trình hướng tới tương lai mang theo bao niềm tin yêu, hy vọng ấy, Thanh Niên nhất định sẽ luôn đồng hành bên ta. Hãy tin tôi đi!