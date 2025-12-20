Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên đã cho tôi động lực viết

Kỷ niệm đẹp với Báo Thanh Niên

Tôi là một người rất thích học môn văn và đam mê viết lách từ nhỏ. Nhưng thường chỉ là ghi lại những cảm xúc bất chợt trong nhật ký, trong sổ tay, trong lưu bút để tặng bạn bè. Cũng có một lần, năm 1993, khi đó tôi đang học lớp 12, tôi có một đoản văn được đăng Báo Hoa Học Trò. Nhưng đó là bài báo duy nhất trong suốt thanh xuân của tôi. Sau đó, mặc dù tôi vẫn viết nhưng không có thêm bài nào được đăng báo nữa. Cũng thấy nản, và do còn bận biết bao công việc khác nên tôi quên dần đi niềm đam mê của chính mình.

Cho đến một ngày, vào cuối năm 2020, một người bạn gửi cho tôi đường link của cuộc thi Hà Nội thành phố tôi yêu do Báo Thanh Niên tổ chức. Không hiểu sao tôi thấy rất hào hứng nên lập tức tham gia.

Tác giả bên bài dự thi đoạt giải của cuộc thi Hà Nội thành phố tôi yêu ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hồi hộp gửi bài đi, tôi cũng không hy vọng nhiều. Thật bất ngờ, bài được chọn đăng sau vài ngày. Bất ngờ hơn là tôi đã đoạt giải nhì cuộc thi đó với bài viết về sông Tô Lịch: Hà Nội có một dòng sông không chảy. Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi viết lại có ngay giải thưởng lớn, đó là một kỷ niệm thật đẹp đẽ của tôi với Báo Thanh Niên.

Tôi còn nhớ, khi làm chương trình cho buổi trao giải, nhà báo Kiều Trinh Nguyễn đã hỏi tôi: "Tại sao chị lại chọn đề tài ô nhiễm môi trường để viết về Hà Nội, một vấn đề trái chiều và khá nhạy cảm, chị không sợ bài của mình sẽ bị loại sao?". Thực ra thì lúc viết về sông Tô Lịch, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vì tôi hiểu nó quá rõ, vậy thôi! Nói về những mặt xấu và mong muốn nó tốt hơn cũng là một cách thể hiện tình yêu với Hà Nội. Và tôi tin Thanh Niên sẽ nhận ra điều ấy...

Với một cây bút nghiệp dư lại non nớt tay nghề như tôi thì giải thưởng đó là một sự khích lệ rất lớn, là động lực để tôi viết tiếp. Và tôi đã tích cực tham gia tất cả những cuộc thi của Thanh Niên. Tuy có nhiều khi bài không được chọn nhưng tôi không thấy nản. Tôi cũng biết có thể là do cuộc thi đó quá sức với tôi, có thể bài viết của tôi chưa được tốt, chưa phù hợp... Tôi hoàn toàn tin tưởng Thanh Niên luôn công bằng.

Rồi tôi lại đoạt giải lần thứ hai, trong cuộc thi Món ngon Hà Nội với bài viết Kem Tràng Tiền - dư vị tình đầu. Điều đặc biệt, người đồng giải nhì với tôi là Lê Hà, một người bạn cũng vô cùng đặc biệt. Em là một người khuyết tật nặng nhưng sống rất lạc quan và đầy nghị lực.

Tác giả bài viết và tác giả Lê Hà trong lễ trao giải cuộc thi Món ngon Hà Nội do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trước đây, chúng tôi đã từng khá thân thiết vì cùng có sở thích viết lách. Sau cuộc thi này thì tình bạn càng có lý do để gắn bó hơn nhờ niềm vui chung với Báo Thanh Niên.

Thanh Niên đã góp phần "kích hoạt" lòng nhân ái

Có một cuộc thi mà tôi rất thích và mùa nào cũng tham gia, đó là cuộc thi Sống đẹp. Bởi qua đó, tôi biết được vẫn còn rất nhiều những người tốt, sống tử tế. Mỗi người "đẹp" theo một cách riêng từ giản dị đến lớn lao nhưng vô cùng đáng quý.

Cũng qua cuộc thi tôi có dịp được gặp gỡ, tiếp xúc hoặc phỏng vấn từ xa với những nhân vật mà tôi dự định sẽ viết bài. Tôi thấy như mình cũng muốn "sống đẹp" theo họ, vì thế mà cố gắng trau dồi bản thân hơn.

Tôi nhớ nhất là chuyến đi đến chùa Chông để hoàn thành bài viết Lớn lên dưới tán bồ đề. Ở đó tôi đã bắt gặp những đôi mắt trẻ ngây thơ đến ám ảnh, đôi mắt của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Vì thế theo tôi nghĩ, cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã góp phần "kích hoạt" lòng nhân ái cho nhiều người trong đó có tôi. Không phải là trước kia tôi chưa từng biết nhân ái, mà là cuộc thi đã cho tôi cơ hội để làm điều đó nhiều hơn.

Quả thực là Báo Thanh Niên đã thay đổi con người tôi. Từ một người chỉ viết vì đam mê, không định hướng, tôi đã biết cách làm thế nào để những bài viết của mình có ý nghĩa hơn.