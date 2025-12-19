Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên khơi dậy niềm đam mê bóng đá Việt Nam

Thanh Niên tạo ra sân chơi chuyên nghiệp

Vâng, bóng đá là môn thể thao vua trên toàn cầu, là cảm xúc, là tinh thần đoàn kết và là ngọn lửa gắn kết cộng đồng. Với tôi, niềm đam mê với bóng đá được nuôi dưỡng từ những buổi chiều xem đá bóng trên chiếc tivi cũ và lớn lên cùng những giải bóng đá trẻ do Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức. Chính từ những trận cầu hấp dẫn ấy, giúp tôi nhận ra nhiệm vụ của một tờ báo không chỉ đưa tin, còn là đơn vị đứng sau những sân chơi, để ươm mầm cho bóng đá Việt.

Tôi sinh ra ở vùng quê xứ Nghệ, ở đây là cái nôi ươm mầm của những tài năng bóng đá trẻ cũng như sự hâm mộ cuồng nhiệt môn thể thao vua này. Với người dân quê tôi, bóng đá là một món ăn tinh thần không thể thiếu. Những buổi chiều có giải bóng đá U.21, U.19 do Báo Thanh Niên tổ chức là cả xóm tập trung về một nhà, xoay cần ăng ten được dựng ở cột sau nhà cho đúng hướng được phát sóng trên kênh VTV, với tinh thần cổ vũ hết mình.

Có những hôm, chúng tôi đi chăn trâu, chăn bò, chân lấm tấm bùn. Hễ nghe tiếng reo hò là chạy vội về xem bóng, ăn với bóng, ngủ với bóng. Giọng bình luận, hình ảnh những cầu thủ trẻ cháy hết mình trên sân, tất cả đã gieo vào tôi ước mơ về một thế hệ bóng đá Việt Nam mạnh mẽ, bản lĩnh và giàu khát vọng.

Tôi vẫn nhớ trận bóng hấp dẫn là trận chung kết U.21 Báo Thanh Niên năm 2012, giữa U.21 Sông Lam Nghệ An và U.21 Ninh Thuận với kết quả 2 - 0, đội Sông Lam Nghệ An đã đoạt chức vô địch giải bóng đá trẻ.

U21 Sông Lam Nghệ An vui mừng sau lễ nhận cúp Báo Thanh Niên năm 2012

ẢNH: QUANG LIÊM

Nhìn lại suốt gần ba thập niên qua, có thể nói Báo Thanh Niên là một trong những đơn vị tiên phong đặt nền móng cho bóng đá trẻ Việt Nam. Từ các giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên, U.19 Quốc gia đến những chương trình đồng hành cùng VFF, tờ báo đã tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, bài bản, giúp các cầu thủ trẻ tiếp cận đấu trường lớn ngay từ những bước đầu tiên. Điều đáng nói, các giải đấu này không đơn thuần là nơi tranh tài, mà còn là thử nghiệm giúp bóng đá Việt Nam phát hiện những tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải hay nhiều thế hệ cầu thủ tiềm năng sau đó.

Báo Thanh Niên mang bóng đá đến gần với công chúng

Từ góc nhìn của người hâm mộ, tôi hiểu rằng sự thành công của bóng đá trẻ không chỉ nhờ sự nỗ lực của các huấn luyện viên, trung tâm đào tạo hay cơ quan quản lý, mà còn nhờ sự đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ của các cơ quan truyền thông. Ở đó, Báo Thanh Niên đã làm tốt hơn vai trò của một tờ báo. Họ mang bóng đá đến gần với công chúng, tạo bệ phóng truyền thông để các giải đấu lan tỏa rộng rãi. Quan trọng nhất là khơi gợi tình yêu bóng đá từ những khán giả trẻ, những cậu bé giống như tôi năm nào ngồi xem truyền hình với đôi mắt tròn xoe khi nhìn các cầu thủ chạy miệt mài trên sân.

Với tôi, niềm yêu thích bóng đá không dừng lại ở việc ngồi trước tivi. Tôi muốn tìm hiểu vì sao một giải đấu trẻ lại có sức hút lớn đến vậy và vì sao mỗi mùa giải lại trở thành ngày hội thể thao của cộng đồng. Khi theo dõi sâu hơn, tôi nhận ra chính việc Báo Thanh Niên làm bóng đá bằng tâm huyết đã tạo nên sự lan tỏa đó. Họ không coi bóng đá là nội dung câu view, đó là một nhiệm vụ văn hóa - xã hội không chỉ phản ánh mà còn chung tay phát triển phong trào thể thao thanh thiếu niên.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với những mục tiêu dài hạn như phát triển đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia hay hướng tới sân chơi châu lục. Những đơn vị truyền thông như Báo Thanh Niên càng có vai trò quan trọng. Họ ngoài đưa tin còn tạo ra dòng chảy dư luận tích cực, khích lệ người hâm mộ, cổ vũ cầu thủ trẻ, đồng hành với VFF trong việc xây dựng hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp và hiện đại.

Có lần, một người bạn hỏi tôi: "Điều gì khiến cậu gắn bó với bóng đá lâu đến vậy?". Tôi cười và nói rằng bóng đá đã nuôi lớn tôi cùng những chương trình, những giải đấu mà Báo Thanh Niên tạo nên. Niềm đam mê ấy không đến từ những trận cầu đỉnh cao ở World Cup, EURO mà bắt đầu từ hình ảnh gần gũi các cầu thủ trẻ Việt Nam chạy trên sân trong màu áo của những giải đấu mang dấu ấn Thanh Niên.

Ngày hôm nay khi viết bài báo này, tôi hiểu rằng mình đang kể câu chuyện không chỉ của riêng mình, mà của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một niềm đam mê được thắp lên từ sân cỏ, từ những chương trình truyền hình, từ nỗ lực của những người làm báo luôn cháy hết mình vì sự phát triển của thể thao nước nhà.