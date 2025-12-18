Thanh Niên và tôi: Những kỷ niệm sâu đậm với Báo Thanh Niên

Nhàn Đàm, nơi tôi tập viết tản văn

Tôi xuất thân từ một phóng viên thể thao, có tập tành viết văn. Tôi thường viết các tản văn. Năm 2002, tôi gửi bài viết về hoài niệm đò ngang trên dòng Ba Lai cho mục Nhàn đàm của Thanh Niên chủ nhật.

Sau khi bài này được đăng, tôi phấn khởi gửi tiếp bài Ngày xưa con cúi. Ngay sau đó, tôi nhận được điện thoại của một người xưng là Thế Vũ. Ông cảm ơn tôi và lấy làm thích thú về những bài viết về vùng quê miền Nam. Ông khuyến khích tôi viết những nét đời sống, ký ức mang đậm dấu ấn của Nam bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long… Tôi rất cảm động về những lời hỏi thăm và động viên của ông.

Bài Hoài niệm đò ngang của tác giả đăng trên Thanh Niên chủ nhật ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài Ngày xưa con cúi cũng được đăng đăng trên Thanh Niên chủ nhật ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thế rồi, sau bài Hoài niệm đò ngang, tôi gửi thêm một số bài nữa, lần lượt được đăng trong năm 2002 và 2003 như Bóng dừa quê hương, Còn thương rau đắng mọc quê nhà, Nhớ những mùa mía ngọt, Ngày xưa cầu khỉ gập ghềnh khó đi, Vùng gái đẹp… Đây là những kỷ niệm mà cũng là chút hiểu biết của tôi đối với quê hương Bến Tre của mình nói riêng và vùng Tây Nam bộ nói chung. Nhàn đàm là mục mà tôi thích nhất của Thanh Niên chủ nhật và đó là nơi tôi đã rèn kỹ năng viết tản văn, để sau này tập hợp in thành một số sách, trong đó có cuốn Rồi ai sẽ kể? và Thềm cũ đã xanh rêu. Tự đáy lòng tôi vô cùng biết ơn nhà văn Thế Vũ.

Tôi tham dự nhiều cuộc thi trên Thanh Niên

Thanh Niên từng tổ chức nhiều cuộc thi thú vị. Cuộc thi về World Cup đối với tôi rất đặc biệt, với nhiều lần tham gia. Tôi đã đoạt giải nhất cuộc thi mang tên Độc giả bình luận năm 2006; giải ba năm 2010 và giải khuyến khích năm 2014. Trong cuộc thi năm 2006, tôi đã vượt qua hơn 3.000 bài viết của hơn 2.000 tác giả, một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được. Hôm nhận giải, tôi dẫn con gái lớn chưa đầy 2 tuổi và đến nay, tấm ảnh chụp với HLV Nguyễn Văn Vinh làm tôi nhớ mãi.

Bức ảnh chụp chung với HLV Nguyễn Văn Vinh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tác giả đoạt giải nhất cuộc thi mang tên Độc giả bình luận World Cup năm 2006 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi cũng tham gia vài cuộc thi khác và từng giành giải ở một cuộc thi viết về phòng chống HIV/AIDS năm 2007.

Tham gia Diễn đàn Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

Đầu năm 2006, tôi tham gia diễn đàn Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? do Báo Thanh Niên tổ chức. Phải nói rằng, bấy giờ diễn đàn tạo sức nóng đáng kể trong dư luận, nhất là với giới trẻ. Bởi đây có một sinh hoạt rộng rãi khơi gợi được tinh thần dân tộc mạnh mẽ, đẩy lùi tâm lý tự ti, mặc cảm và thúc đẩy những suy nghĩ tích cực về một Việt Nam giàu mạnh cùng các giải pháp xây dựng đất nước, điều mà bây giờ chúng ta gọi là "khát vọng hùng cường".

Sau khi ý kiến của tôi được đăng, từ email mà báo dẫn kèm, tôi nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, ủng hộ về điều mà tôi cho là đất nước ta không hề nhỏ. Hôm tổng kết diễn đàn tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, rất đông lãnh đạo, trí thức, người nổi tiếng và thanh niên tham gia. Đó hẳn là một dịp rất đặc biệt đối với nhiều người; riêng với tôi, chính diễn đàn đã hun đúc thêm lòng yêu nước và tôi dần chuyển hóa vào các bài báo, các công trình nghiên cứu và các bài giảng cho sinh viên.

Trân trọng các giá trị của Thanh Niên

Gần chục năm nay, tôi ít khi cộng tác với Thanh Niên. Từ năm 2021, tôi chuyển công tác sang phụ trách báo chí của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nên đã tiếp cận Thanh Niên với một góc độ khác. Tôi nhiều lần tham dự các sự kiện hoặc tháp tùng lãnh đạo thăm Báo Thanh Niên, đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của báo, tôi rất trân trọng tinh thần của Thanh Niên, thông qua việc đề cao các giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy"; tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến…

Ngoài hoạt động "sau mặt báo" đã thành thương hiệu là tổ chức các giải bóng đá trẻ, từ sau dịch Covid-19 đến nay, Thanh Niên đã tổ chức rất thành công chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là hoạt động rất nhân văn, có ý nghĩa lan tỏa lòng yêu thương và sự sẻ chia trong xã hội mà lần nào dự tôi cũng rất xúc động. Hay các chương trình giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua của báo càng làm đậm nghĩa đồng bào.

Còn trên mặt báo, các gương thanh niên tiêu biểu, các câu chuyện đẹp luôn song hành với các bài phản ánh, đấu tranh các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Giá trị xây và chống của báo có thể coi là một hình mẫu.

Trong 40 năm phát triển của Thanh Niên, tôi may mắn có 30 năm gắn bó với nhiều góc độ. Mong sao Thanh Niên vẫn luôn giữ nét trẻ, hào hiệp của thanh niên, cùng sự tử tế, nhân văn, tin cậy của một tờ báo!