Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - hành trang theo tôi tới Nhật Bản

Đó là cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 1 năm 2023, bài viết của tôi đoạt giải khuyến khích với tựa đề Nhóm Zalo cuối tháng… khoe hóa đơn tiền điện.

Bài viết chia sẻ về hoạt động của các đồng nghiệp trong công ty, với biết bao "bí quyết" tiết kiệm điện thú vị. Tôi choáng ngợp khi thấy có rất nhiều bài hay chia sẻ những cách tưởng chừng nhỏ nhưng lại hiệu quả vô cùng. Cuộc thi thành công vang dội và tiếp tục tổ chức đến tận lần thứ 3. Tôi không ngờ rằng, những bí quyết nhỏ bé ấy sẽ trở thành "hành trang vô hình" theo tôi sang tận Nhật Bản.



Lan tỏa thông điệp tích cực từ Việt Nam đến cộng đồng quốc tế

Sang Nhật Bản du học, tôi nhanh chóng nhận ra cuộc sống ở đây tốn kém đến mức khó tưởng tượng. Sinh viên như tôi phải nai lưng đi làm thêm, kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống. Và đó là lúc tôi nhớ đến những bí quyết từ cuộc thi của Báo Thanh Niên.

Trong buổi trò chuyện ở lớp, tôi chia sẻ những kinh nghiệm này với bạn bè quốc tế: vệ sinh điều hòa định kỳ, thay bóng đèn LED, rút các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm khi không dùng, hay không nấu cơm quá sớm để tránh lãng phí điện cho chế độ hâm nóng…

Phản ứng đầu tiên khiến tôi bất ngờ. Một bạn lên tiếng: "Mấy thứ nhỏ nhặt thế này có đáng là bao?". Vài bạn khác cũng tỏ ra hoài nghi. Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã quá nhiệt tình. Nhưng tôi vẫn tin vào những gì mình học được và tiếp tục áp dụng.

Lớp học ở Nhật Bản ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Một tháng sau, điều bất ngờ đến. Trong nhóm chat, một bạn - chính người đã hoài nghi gửi tin nhắn: "Này, tao thử làm theo mấy cái mày nói, không ngờ hóa đơn điện tháng này giảm hẳn so với tháng trước đấy". Tin nhắn đó như luồng gió mới khiến nhiều bạn bắt đầu hỏi tôi kỹ hơn. Các bạn người Indonesia còn bảo sẽ gọi điện về gia đình để… "chuyển giao bí quyết".

Khi được hỏi học ở đâu, tôi tự hào khoe: "Nhờ Báo Thanh Niên ở Việt Nam tổ chức cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen nên tao mới có những kiến thức này đấy".

Trải nghiệm khó quên khác là với "Chồ" - ông chủ quán tôi làm thêm. Người Nhật nổi tiếng bảo thủ, ngại thay đổi. Nhưng nhìn hóa đơn tiền điện, tôi mạnh dạn đề xuất: "Chồ! Nếu thay bóng đèn hiện tại bằng bóng huỳnh quang, chi phí điện sẽ giảm đáng kể ạ. Đây là kinh nghiệm tôi học từ cuộc thi ở Việt Nam". Tôi chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng điều bất ngờ xảy ra. Ông gật đầu: "Yoroshii (Ý kiến hay đấy)". Và không chỉ đồng ý, ông còn thưởng nóng 2 man (20.000 yên, khoảng hơn 3,3 triệu đồng - BTV) - một khoản không nhỏ với sinh viên như tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự tự hào và vui mừng biết bao. Không chỉ vì tiền thưởng, mà vì tôi đã chứng minh những gì học từ cuộc thi của Báo Thanh Niên có giá trị cả ở đất nước tiên tiến như Nhật Bản. Một sinh viên Việt Nam đã thuyết phục được ông chủ người Nhật - điều tôi không dám nghĩ tới.

"Từ một giải khuyến khích, Thanh Niên đã trao cho tôi kiến thức, sự tự tin và niềm tự hào" ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Nhìn lại, giá trị của cuộc thi do Báo Thanh Niên không chỉ nằm ở những bí quyết cụ thể, mà còn ở việc nó trang bị cho tôi kiến thức và sự tự tin để chia sẻ điều tốt đẹp, dù ở bất cứ đâu. Từ sự hoài nghi ban đầu đến công nhận sau này, tôi đã trải qua hành trình đầy ý nghĩa. Mỗi lần rút phích cắm hay tắt đèn, tôi không chỉ nghĩ đến tiết kiệm mà còn nghĩ đến trách nhiệm với môi trường. Quan trọng hơn, tôi đang lan tỏa thông điệp tích cực từ Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Có lẽ đây chính là ý nghĩa sâu xa của cuộc thi: không chỉ thay đổi thói quen cá nhân, mà tạo ra cộng đồng người trẻ có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ giá trị tốt đẹp.

Từ một giải khuyến khích, cuộc thi của Thanh Niên đã cho tôi nhiều hơn tôi mong đợi. Nó không chỉ giúp tôi tiết kiệm chi phí ở Nhật Bản, mà còn là "cầu nối văn hóa" giúp tôi kết nối với bạn bè quốc tế, được ông chủ Nhật Bản công nhận, và giúp tôi tự hào về quê hương.

Báo Thanh Niên tròn 40 tuổi - bốn thập kỷ đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam. Và tôi, một sinh viên xa quê, đã may mắn chứng kiến sức ảnh hưởng của Thanh Niên vươn xa đến tận xứ người. Từ một giải khuyến khích, Thanh Niên đã trao cho tôi kiến thức, sự tự tin và niềm tự hào khi chia sẻ giá trị tốt đẹp từ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Qua câu chuyện của mình, tôi thấy rõ tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" mà Báo Thanh Niên hướng đến.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc Báo Thanh Niên đã tổ chức những cuộc thi ý nghĩa, đã tạo sân chơi để chúng tôi lan tỏa điều tốt đẹp. Cảm ơn vì đã không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong nước, mà còn giúp chúng tôi tự tin mang giá trị Việt Nam vươn ra thế giới.