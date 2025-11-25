Thanh Niên và tôi: Mang tình yêu Tổ quốc đến với học sinh từ những bài viết trên Báo Thanh Niên

Thanh Niên rất quan tâm đến giới trẻ

Tổng biên tập và tác giả các bài trên báo là những người tôi ngưỡng mộ từ lâu trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh miền Nam trước 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...; bên cạnh là những nhà văn nổi tiếng: Thép Mới, Võ Quê, Hoàng Phủ Ngọc Tường…

Bài được đăng trên Báo Thanh Niên ngày 16.11.1995 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ham thích đọc báo, yêu mến nhiếp ảnh, tôi làm gan gửi tin, ảnh về Thanh Niên dù biết khả năng có hạn. Tôi nhận thấy Thanh Niên rất quan tâm đến giới trẻ, khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong sản xuất để cải thiện đời sống. Quê tôi, bà con chuyên trồng hoa kiểng chứ không trồng lúa hay ngành nghề gì khác. Muốn làm giàu chỉ có trồng hoa.

Tôi đến làng hoa kiểng Tân Quy Đông (nay thuộc P.Sa Đéc, Đồng Tháp) tìm hiểu thuận lợi, khó khăn và mong muốn của người dân ở đây, tiếp xúc với thành viên chi hội thanh niên và cô bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Nhàn. Tôi hoàn thành bài viết về mô hình sản xuất mới này. Bài được đăng trên Báo Thanh Niên ngày 16.11.1995...

Sau khi bài viết đăng tải, địa phương quan tâm, ủng hộ, nhiều chi hội thanh niên trồng hoa kiểng khác ra đời. Việc vay vốn của ngân hàng, việc tham gia thị trường cả nước mở rộng hơn trước. Tôi rất vui vì bài viết được sử dụng, góp phần nhỏ nhân rộng mô hình mới.

Thời gian sau, đề án tái cơ cấu nông nghiệp ở địa phương xác định trồng hoa kiểng là thế mạnh. Năm 2007, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định công nhận Tân Quy Đông là làng nghề truyền thống trồng hoa kiểng. Từ đó, tên gọi làng hoa Sa Đéc được biết đến rộng khắp. Từ 1.000 hộ trồng hoa kiểng ban đầu nay đã tăng lên khoảng 4.000 hộ với doanh số sản phẩm hàng ngàn tỉ đồng/năm.

Báo cũng có nhiều bài viết tác động tốt đến du lịch địa phương, quảng bá về thăm làng hoa, tăng doanh số bán hoa kiểng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lai tạo giống hoa mới, bán hàng online...

Tôi cũng nhận thấy chuyên mục giáo dục trên Thanh Niên có nhiều bài viết giá trị cao, giúp bạn đọc hiểu biết về phương pháp dạy học, sự đổi mới trong giáo dục các cấp.

Lan tỏa tình yêu quê hương biển đảo trong học sinh từ bài viết trên Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi gửi đến các bài viết từ kinh nghiệm bản thân trong nhiều năm dạy học. Hạn chế, tiến tới xóa bỏ bạo lực học đường từ vai trò người thầy, tôi có bài Tự kiềm chế là bài học đầu tiên của người thầy được đồng nghiệp tán thành. Bài Khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua việc học bản đồ, cụ thể là treo tại mỗi phòng học một tấm bản đồ VN với chú giải rõ ràng chính xác đã làm tăng hiệu quả giáo dục tư tưởng yêu nước trong học sinh. Hơn 30 năm thực hiện việc làm như thế cho thấy mang lại hiệu quả cao, học sinh thích thú, nhà trường ủng hộ.

Thanh Niên đồng hành và giúp tôi dạy học hiệu quả

Thanh Niên có nhiều tác giả xuất sắc, trong số đó tôi ấn tượng với phóng viên Mai Thanh Hải. Các loạt bài của tác giả đã giúp bài giảng của tôi thêm tư liệu, hay hơn. Đơn cử như: Anh ở biên cương; 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây nam (7.1.1979 - 7.1.2019); 14 điểm cơ sở lãnh hải VN trên vịnh Bắc bộ… Tôi mang những bài báo đó vào bài giảng của mình, học sinh thích thú hơn, nhớ bài lâu hơn, có những suy nghĩ đáng biểu dương về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước. Các em có niềm vui đọc báo, chia sẻ cảm nghĩ về nhân vật, sự kiện lịch sử. Số báo nào có bài của Mai Thanh Hải là tôi vui hơn vì sẽ có thêm nguồn tư liệu dạy học.

Những bài viết về thiện nguyện trong cộng đồng trên báo làm tôi xúc động vô cùng và chia sẻ cùng học sinh, các em tiếp nhận thật nhẹ nhàng. Bài Đã giúp người thì giúp cho trót!, viết về nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo với 25 năm làm việc nghĩa, của tác giả Nguyễn Thanh Bình làm thầy trò ngưỡng mộ vì tình cảm tương trợ với những hoàn cảnh khó khăn.

Tôi viết Thầy giáo với ca khúc chống dịch biểu dương đồng nghiệp cùng trường có nhiều sáng tác động viên cộng đồng yên tâm chống dịch Covid-19. Bài đăng trên Thanh Niên, VOV liên hệ, phát sóng buổi trò chuyện với tác giả ngay. Tôi còn tham gia các cuộc thi viết: Sống đẹp, Hào khí Miền Đông, Tiết kiệm điện thành thói quen... được tặng giải, có bài đăng báo, in sách.

Báo Thanh Niên đã đồng hành và giúp tôi dạy học hiệu quả, nâng cao tay nghề; học sinh yêu mến, gọi tôi là "nhà báo không chuyên".