Thanh Niên và tôi: Người bạn đường trên hành trình lan tỏa giá trị nhân ái

Thanh Niên đã cho tôi cơ hội được trải lòng

Tôi biết đến Báo Thanh Niên vào năm 2003, khi bố tôi thường mượn báo từ người hàng xóm mang về đọc mỗi chiều. Lúc đó, tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của các vấn đề xã hội, càng chưa cảm nhận rõ sự nghiêm túc của báo chí. Thế nhưng hình ảnh cha tôi chăm chú theo dõi từng dòng chữ, cẩn trọng gấp từng trang báo đã tạo trong tôi một ấn tượng sâu lắng và đầy tin cậy.

Những trang báo ấy, dù đã úa màu theo thời gian, vẫn còn lưu trong tôi cảm giác ấm áp của buổi chiều quê, nơi báo chí không chỉ mang thông tin mà còn trở thành một phần của đời sống, của sinh hoạt gia đình. Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, Thanh Niên đã gieo vào tôi một sự gắn bó khó gọi tên.

“Mỗi chuyến trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn nuôi dưỡng trong tôi một tinh thần sống đẹp” Ảnh: Tác giả cung cấp

Năm tháng trôi qua, tôi trưởng thành hơn và quay lại với Thanh Niên trong một vai trò rất khác: người tham gia các cuộc thi viết. Giai đoạn 2019 - 2024, hàng loạt cuộc thi đầy ý nghĩa như viết về TP.HCM, Hà Nội, miền Trung, miền Tây, miền Đông Nam bộ,... hay cuộc thi Sống đẹp đã trở thành điểm tựa để tôi rèn luyện ngòi bút.

Mỗi chủ đề là một cánh cửa mở ra những suy nghĩ mới: về những con người tử tế, những vùng đất dấu yêu, và cả những giá trị mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ lỡ trong nhịp sống hối hả. Nhờ những sân chơi này, tôi học được cách quan sát đời sống bằng con mắt thấu cảm hơn, biết ghi nhận những điều đẹp đẽ đang âm thầm diễn ra quanh mình. Báo Thanh Niên đã cho tôi cơ hội được kể, được trải lòng, được đưa những điều tốt đẹp đã gặp vào trong câu chữ - một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng bền bỉ.

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong hành trình viết của tôi chính là giải khuyến khích cuộc thi Công tác xã hội trong trái tim tôi. Dù chỉ là một giải nhỏ, nhưng với tôi đó là lời động viên quý giá, là sự ghi nhận không chỉ dành cho bài viết mà còn dành cho tấm lòng hướng về cộng đồng.

Nhờ giải thưởng này, tôi có thêm cơ hội tiếp cận với hoạt động thiện nguyện tại địa bàn cơ sở. Từ những chuyến đi ban đầu chỉ với vài phần quà nhỏ, tôi dần được nhiều nhà hảo tâm tin tưởng hơn. Họ tìm đến, đồng hành, gửi gắm những phần quà đầy nghĩa tình để hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn, người tàn tật.

Mỗi chuyến trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn nuôi dưỡng trong tôi một tinh thần sống đẹp. Và tôi hiểu rằng sự lan tỏa ấy bắt nguồn từ tờ báo đã cho tôi cơ hội được nói lên những điều tích cực.

Bài viết của tác giả đạt giải khuyến khích cuộc thi viết Công tác xã hội trong trái tim tôi, do Báo Thanh Niên tổ chức Ảnh: Chụp màn hình

Góp phần vun đắp cho xã hội những hạt giống tử tế

Giữa thời đại thông tin thay đổi từng phút, vẫn có những giá trị không bao giờ cũ: lòng tử tế, sự thẳng thắn, trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng chính là điều mà Thanh Niên đã và đang gìn giữ trong suốt hành trình của mình.

Tờ báo không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải thông tin mà còn chọn trở thành chiếc cầu nối giữa người trẻ với những giá trị đẹp. Những chương trình, cuộc thi, diễn đàn mà Thanh Niên tổ chức đã góp phần vun đắp cho xã hội những hạt giống tử tế, góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, biết dấn thân và biết sẻ chia.

Tôi trân trọng tờ báo vì sự bền bỉ, trách nhiệm và tính định hướng rõ ràng: luôn đặt con người vào trung tâm, luôn đề cao những câu chuyện tốt đẹp, luôn truyền tải thông điệp sống nhân ái và sống vì cộng đồng.

Nhìn lại, tôi nhận ra hành trình của mình với Báo Thanh Niên không chỉ là sự đồng hành ngẫu nhiên, mà là một quá trình trưởng thành qua từng giai đoạn. Từ người đọc khi còn nhỏ, đến người viết trẻ tập tành tham gia cuộc thi, rồi người thực hiện các hoạt động thiện nguyện - tất cả đều có dấu ấn của Thanh Niên.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ làm báo, những người đã không ngừng giữ gìn chất lượng nội dung, nuôi dưỡng các giá trị nhân văn và tạo ra môi trường để người trẻ được thử sức, được lan tỏa điều tốt đẹp.

Tôi tin rằng với nền tảng vững chắc và lòng yêu nghề, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên VN; là nơi ghi nhận, khuyến khích và lan tỏa tình yêu thương trong xã hội; là điểm tựa giúp những câu chuyện sống đẹp tiếp tục được viết tiếp, ngày càng sáng hơn, sâu hơn và ý nghĩa hơn. Và tôi biết, hành trình thiện nguyện của mình vẫn còn dài. Nhưng trên con đường ấy, tôi không hề đơn độc, bởi tôi luôn có một người bạn đặc biệt: Báo Thanh Niên.