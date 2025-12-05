Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - điểm hẹn cho tôi ký thác ngôn từ cá nhân

Phải chăng là nhờ tính thời sự nóng hổi, nhạy bén; hay là bút lực chính luận đanh thép mang tầm vóc thế sự?... Có lẽ là tất cả, nhưng dường như vẫn chưa đủ.



Với tôi, Thanh Niên đã thoát ly khỏi định nghĩa của một ấn phẩm truyền thông. Hơn cả một tấm gương phản chiếu những gam màu sáng tối thấm đẫm hơi thở thời cuộc, Thanh Niên hóa thân thành người dẫn dắt bằng khả năng thấu hiểu và chiều sâu trí tuệ.

Thanh Niên biến "sân chơi văn chương" thành chất liệu đồng hành

Mối duyên của tôi với Báo Thanh Niên không khởi lên từ mùi mực in thơm nắng trên từng trang báo giấy, cũng chẳng đến từ những tiêu đề "thời thượng". Sự gắn bó trái lại được bén rễ từ các chuyên mục dành cho cộng tác viên và cả những cuộc thi mang dấu ấn cộng đồng mà báo đã kiên trì tổ chức. Đó là điểm tựa giúp chữ nghĩa tay ngang của những người "ngoại đạo" như tôi được nâng đỡ, có cơ hội đường hoàng song hành cùng dòng tin chính thống.

Báo chí thôi xa lạ kể từ khi Thanh Niên khởi tạo không gian đối thoại, mời gọi bạn đọc, biến mọi góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của độc giả thành chất liệu đồng hành. Tôi bước vào địa hạt đó với tâm thế của một người khát khao khai phá, chấp nhận những vụng về để trau dồi trí lực qua từng bài viết, góp điều tích cực dù là nhỏ nhất.

Lấy những quan sát vụn vặt đời thường làm chút vốn liếng và viết bằng bản năng, tôi mạnh dạn chấp bút giữa vô vàn tác phẩm tham dự cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần thứ nhất. Bài viết Nhà tôi, ai sử dụng điện không tiết kiệm sẽ bị phạt tiền để trả hóa đơn điện bất ngờ đoạt giải khuyến khích.

Quả ngọt đó tiếp thêm động lực để tôi dấn thân khi cuộc thi tái khởi động lần thứ hai. Bước sang lần thứ ba, với ý thức sử dụng năng lượng được kết tinh thành chuẩn mực an toàn, tiết kiệm và kinh nghiệm sẻ chia, tác phẩm Tài khoản điện cá nhân như mạng xã hội chính chủ, tại sao không? của tôi một lần nữa được vinh dự ghi tên ở hạng mục khuyến khích.

Niềm khích lệ tinh thần từ Báo Thanh Niên là điều mà tôi luôn trân quý ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sự ghi nhận quý giá đã giúp tôi tỏ tường rằng Thanh Niên không chỉ là "đài danh vọng" cho các nhà báo chuyên nghiệp hay những cây đại thụ lão luyện trong ngành, mà còn là cội nguồn tinh thần, môi trường khai phóng cho tư tưởng dân chủ cởi mở, nơi mọi tiếng nói lương tri đều được lắng nghe, trân trọng và lan tỏa giá trị.

Tiết kiệm điện thành thói quen là sân chơi khơi dòng dư luận, truyền lửa và hun đúc ý thức trách nhiệm cộng đồng về sử dụng điện năng thông minh, hiệu quả, biến nhận thức thành hành động thiết thực ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nếu hành trình tiết kiệm điện là nơi tôi mài giũa ý chí, thì cuộc thi Sống đẹp qua bao mùa đích thực là chuyến hải trình khai phá mở ra từ ngẫu hứng ban sơ. Đắm chìm trong câu chuyện thiện lương về những con người bình dị làm nên điều phi thường vẫn nồng nàn khí chất Thanh Niên, tâm hồn tôi được xoa dịu và tưới mát giữa tiết tấu thường nhật đa đoan.

Trước những áng văn thanh thoát lẽ đời, việc bắt gặp "ngôn ngữ nội tại" của mình hiện diện là một niềm khích lệ lớn lao cho bước đường trưởng thành. Thoát khỏi tâm thế của một độc giả thụ động, như vào vai người vun bồi, tôi cẩn trọng gom nhặt những hương sắc đầu tiên vào miền đất nhân ái mà Báo Thanh Niên đang dày công vun đắp.

Thanh Niên đã thực hiện một cuộc chuyển đổi ngoạn mục, không chỉ xóa nhòa lằn ranh hành chính giữa tòa soạn và công chúng, mà còn xác lập độc giả vào vị thế những "đồng nghiệp không biên chế", cùng sát cánh trong sứ mệnh tôn vinh giá trị chân - thiện - mỹ.

Thanh Niên khơi nguồn giá trị nhân văn, nâng đỡ tiếng nói cá nhân, thắp sáng mạch nguồn tử tế vượt lên khỏi giới hạn thời sự qua nhiều mùa thi Sống đẹp ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Mỗi cuộc thi Thanh Niên khởi xướng giúp tôi tháo gỡ giới hạn bản thân

Tôi lựa chọn cầm bút chẳng vì giải thưởng hay mục đích đo tài cao thấp. Tôi xem mỗi cuộc thi do Báo Thanh Niên khởi xướng là chuyến tàu viễn du để tự tháo gỡ giới hạn của bản thân, mở rộng biên độ tư duy, đẽo gọt cảm xúc và nghiêm túc với câu từ.

Thanh Niên đã ươm mầm cho những tác giả còn e dè trở thành người "dệt chữ" đầy tâm huyết, để ngôn từ không còn trôi tuột mà mang thiên chức khắc vào đời những nốt nhạc của lòng trắc ẩn, gieo vào thế gian hạt giống đầy tử tế và hy vọng.

Vượt khỏi vai trò cung cấp thông tin để biết, báo còn truyền cảm hứng để sống và hành động có trách nhiệm; kết nối công chúng với những vấn đề trọng yếu của thực tại, tiếp sức cho biết bao người trẻ vững vàng vươn lên từ con số không.

Tôi biết ơn Báo Thanh Niên vì đã kiên định theo đuổi giá trị nhân văn, phát động những cuộc thi đầy ý nghĩa giữa thời đại của các trào lưu "viral" chóng vánh. Nhờ sự bao dung của một nghề luôn đặt con người làm trung tâm, những ngòi bút "chưa danh phận" cũng được đón chào vào thế giới viết lách.

Cảm ơn Báo Thanh Niên - người đã nhóm lửa, giữ lửa và trao truyền ngọn lửa đam mê suốt bốn thập kỷ, thông qua những triết lý cốt lõi: Sự hào hiệp của bản lĩnh tiên phong, quyết đương đầu với bất công để phơi bày chân lý. Sự tử tế hiện diện ở thái độ liêm chính, phụng sự lẽ phải, khước từ mọi cám dỗ sai trái. Sự nhân văn luôn đặt con người vào trung tâm, soi chiếu bằng ánh nhìn cảm thông và khách quan. Sự tin cậy là "bảo chứng vàng" giúp tờ báo giữ vững niềm tin của cộng đồng trước biến động truyền thông.

Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý báo, đã cho tôi một diễn đàn để bộc bạch tâm sự, học cách sống sâu cùng những rung cảm, chạm tay vào giấc mơ văn chương và tĩnh lặng quay về với bản thể.