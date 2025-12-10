Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên, hãy tiếp tục nắm lấy những bàn tay!

Hoài Hương
Hoài Hương
10/12/2025 09:27 GMT+7

Thanh Niên ơi, dù ngày mai có khó khăn hay thử thách, hãy tiếp tục nắm lấy những bàn tay - những bàn tay cần sự sẻ chia...

Giữa bộn bề âu lo thì Thanh Niên xuất hiện

Thanh Niên bước vào tuổi 40, còn tôi "trẻ" hơn Thanh Niên vài tuổi. Biết đến tờ báo từ rất lâu nhưng lần cảm phục Thanh Niên nhất phải kể đến giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Trong thời điểm khó khăn đó, Thanh Niên có lúc đã tạm dừng phát hành báo in, và rồi... Thanh Niên sớm trở lại và còn làm được một điều tưởng chừng không thể!

Tôi nhớ năm 2021, mỗi ngày đọc báo đều thấy chênh vênh. Những con số lạnh lùng không ngừng tăng lên. Khi dịch Covid-19 lan rộng, trẻ em, nhất là những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trở thành đối tượng yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương.

Có những đứa trẻ tủi buồn khi bỗng dưng thiếu vắng mẹ, cha. Có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành nhanh hơn sự hồn nhiên vốn có của lứa tuổi. Có những đứa trẻ không biết bấu víu vào đâu trước tương lai mờ mịt... Và giữa lúc bộn bề âu lo, cuộc sống ngày mai vẫn còn là dấu chấm hỏi với nhiều gia đình thì Thanh Niên đã phát động một chiến dịch đường dài mang tên Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Thanh Niên và tôi hành trình sẻ chia yêu thương giữa những khó khăn cuộc sống - Ảnh 1.

Các bé bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 đã có đêm Trung thu sớm đầy ấm áp tại tòa soạn Báo Thanh Niên vào tháng 9.2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Là người từng tham gia hoạt động thiện nguyện, tôi trân quý Thanh Niên vì đã lựa chọn hướng đi nhọc nhằn hơn nhưng đầy tính nhân văn. Thanh Niên đã đặt lên đôi vai mình một trách nhiệm nặng nề và cũng rất ý nghĩa: nâng đỡ, tiếp sức cho những trẻ em mồ côi vì đại dịch ngay giữa thời điểm mà TP.HCM cũng như các tỉnh thành miền Nam còn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh bủa vây.

Ấy vậy mà hơn 4 năm qua, Cùng con đi tiếp cuộc đời đã và đang thắp lên hy vọng cho biết bao đứa trẻ. Không chỉ là chia sẻ khó khăn ngay trước mắt, chương trình còn hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí trong nhiều năm, đồng hành với nhiều cháu đến tuổi trưởng thành. Và trên chặng đường đó, chương trình cùng những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, những người "đỡ đầu" cũng dõi theo sát sao bước chân của các cháu, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để các cháu an tâm trong hành trình bước về phía tương lai.

Năm 2024, khi cơn bão Yagi đi qua và để lại hậu quả nặng nề ở nhiều tỉnh miền núi phía bắc, Cùng con đi tiếp cuộc đời lại một lần nữa dang đôi tay chở che cho các cháu nhỏ mồ côi vì thiên tai. Mưa bão, lũ quét và những trận lở đất kinh hoàng đã cuốn trôi, vùi lấp nhân mạng, sinh kế của bao gia đình. Và rồi Thanh Niên đã neo giữ lại chút niềm tin giữa đống đổ nát, hoang tàn. Cùng con đi tiếp cuộc đời đã trở thành một điểm tựa, lặng lẽ sưởi ấm và dìu dắt những đôi tay thơ dại.

Thanh Niên và tôi hành trình sẻ chia yêu thương giữa những khó khăn cuộc sống - Ảnh 2.

Các cháu mồ côi do bão Yagi ở Yên Bái được bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thiên tai, dịch bệnh có thể để lại vết thương sâu thẳm trong lòng người ở lại. Nhưng ở một nơi nào đó, dù là một góc nhỏ giữa chốn thị thành tấp nập hay bản làng xa xôi hẻo lánh, Thanh Niên đã xoa dịu nỗi đau, thắp lên ánh sáng, giúp những đứa trẻ vững vàng hơn trước giông bão cuộc đời.

Thanh Niên kể câu chuyện sống đẹp của riêng mình

Nếu Sống đẹp của Thanh Niên là cuộc thi quy tụ những tấm gương sống có ích cho xã hội, những câu chuyện nhân ái, những ông bụt, cô tiên thời hiện đại thì Cùng con đi tiếp cuộc đời có lẽ là cách Thanh Niên kể câu chuyện sống đẹp của riêng mình. Chương trình đã vượt ra ngoài khuôn khổ trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí truyền thông.

Hoạt động sẻ chia này đòi hỏi nhiều tâm sức, sự kiên định với mục tiêu ban đầu và sự bền bỉ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho những đứa trẻ, để các em, các cháu hiểu rằng mình không hề đơn độc trong chuyến hành trình đến với tương lai! Dù con đường phía trước còn dài nhưng tôi tin rằng, Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Tháng 11 vừa qua, khúc ruột miền Trung lại oằn mình chống chọi với lũ lụt. Không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu đứa trẻ phải gánh chịu mất mát đau thương...

Thật ấm lòng khi Thanh Niên đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho những gia đình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đồng thời, nhiều tổ chức, cá nhân cũng sát cánh cùng Thanh Niên trong việc chung tay khắc phục hậu quả, tái thiết và ổn định cuộc sống của người dân. Trong đó, có một quỹ thiện nguyện cam kết sẽ giúp đỡ cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trước mắt là trong năm đầu tiên và hướng đến việc bảo trợ lâu dài hơn.

Mong sao, Thanh Niên cùng các doanh nghiệp và hàng vạn tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục sưởi ấm những trái tim đang quặn đau vì cơn lũ dữ nghiệt ngã. Bao ngổn ngang, tan hoang rồi sẽ được điểm tô bằng sắc màu của sự sống. Trẻ thơ lại được lớn lên giữa muôn vàn yêu thương!

Thanh Niên ơi, dù ngày mai có khó khăn hay thử thách, hãy tiếp tục nắm lấy những bàn tay - những bàn tay cần sự sẻ chia - như cách Cùng con đi tiếp cuộc đời đã và đang chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ trẻ thơ được bay cao dưới vòm trời đầy tin yêu, hy vọng!

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên, hãy tiếp tục nắm lấy những bàn tay! - Ảnh 1.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

