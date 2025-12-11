Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - mạnh mẽ, quyết liệt nhưng nghĩa tình, nhân văn

Cảm xúc khó tả khi "đứa con tinh thần" lên Báo Thanh Niên

Lúc đó, báo về đến Mỹ An (nay là xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) sớm nhất thì cũng phải tầm 11, 12 giờ trưa vì báo phải "trung chuyển" ở Cao Lãnh. Sau này, khi phát hành qua bưu điện thì khoảng 8 giờ sáng là đã có báo đọc…

Tôi bắt đầu tập tành viết lách từ đầu những năm 2000 với một số tin, bài cộng tác với báo địa phương (Báo Đồng Tháp) và báo ngành (Giáo dục và Thời đại). Khi mới tiếp xúc với tờ Thanh Niên với phong cách làm báo "trẻ nhưng không non" và "dấn thân" vào thực tế đời sống xã hội, tôi nghĩ thầm chắc… mình khó mà có tin, bài được đăng trên báo, nhưng tôi cũng mạnh dạn tham gia vào các chuyên mục cảm thấy… vừa sức.

Năm 2002 hay 2003 gì đó, bài đầu tiên của tôi được đăng trên báo giấy Thanh Niên. Khỏi phải nói cảm xúc khó tả của bản thân khi "đứa con tinh thần" của mình được đàng hoàng xuất hiện trên Thanh Niên - một trong vài tờ báo có dấu ấn đậm nét trong làng báo nước nhà.

Những bài đầu tiên của tôi được đăng trên Thanh Niên là những bài tham gia các cuộc thi viết trên báo nhân dịp World Cup, Euro hay SEA Games. Từ đó đến nay, trên Thanh Niên (cả báo giấy và báo Online) tôi có trên dưới 50 bài được đăng. Trong số đó, có không ít dấu ấn đối với bản thân.

Tờ báo giấy Thanh Niên trong dịp World Cup 2010, tôi lưu trữ đến nay ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những năm đầu thế kỷ XXI, truyền hình nước nhà chưa có chuyên mục "Tổng hợp VLeague" hằng tuần, tôi mạnh dạn đề xuất việc này trong mục Bạn đọc viết và được Thanh Niên đăng. Một thời gian sau, chuyên mục "Tổng hợp VLeague" đã được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ VTV. Chắc chắn không phải ý kiến đề xuất của tôi quyết định cho việc thực hiện chuyên mục này của VTV nhưng cũng là một trong những kênh tham khảo nhờ được Thanh Niên - một tiếng nói có "trọng lượng"của làng báo chuyển tải. Đó chính là hạnh phúc của người có ý kiến và được… lắng nghe.

Năm 2006, khi World Cup diễn ra tại Đức, Báo Thanh Niên có cuộc thi viết Bạn đọc bình luận World Cup với tiêu chí khá "ngặt nghèo" đối với những người viết không chuyên, đó là bài viết không được quá 300 chữ. Tôi tham gia và được chọn đăng khoảng 5 - 6 bài. Đặc biệt, trong số những bài được chọn đăng có cả những bài thơ lục bát về bóng đá - những vần thơ đầu tiên của bản thân tôi viết về môn thể thao vua. Euro 2008, World Cup 2010 tôi đều tham gia các cuộc thi dành cho bạn đọc do Thanh Niên tổ chức và đều có bài được chọn đăng. Tuy cuối cùng, không đạt giải cao nhưng đó cũng là kỷ niệm khó quên khi cộng tác với báo.

Năm 2012, Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Cảm xúc Euro 2012, có 6.745 bài tham gia. Trong số 10 bài đoạt giải, tôi đoạt giải nhì với bài viết Mùa thu vàng giải thưởng 10,7 triệu đồng (3 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 7,7 triệu đồng). Đây là giải thưởng với giá trị cao nhất mà tôi đạt được trong thời gian làm "nhà báo không chuyên" của mình… Cao hơn giá trị vật chất, giá trị tinh thần là điều còn lắng đọng mãi trong tôi.

Mạnh mẽ, quyết liệt nhưng nghĩa tình

Năm 2025, sau khi nghỉ hưu sớm vì bệnh nặng, bài viết đầu tiên của tôi được đăng báo lại là trên Báo Thanh Niên, đúng vào ngày 30.4.2025 (bài tham dự cuộc thi Ngành điện miền Nam - 50 năm thắp sáng niềm tin: Điện lưới quốc gia về xứ bưng biền). Tuy không đoạt giải nhưng bài viết đã khôi phục niềm tin của tôi về năng lực của bản thân sau trận bệnh thập tử nhất sinh.

Từ việc cộng tác và tham gia các sân chơi của Thanh Niên, tôi cảm thấy năng lực viết lách, ngòi bút của bản thân được rèn luyện, trải nghiệm và nâng lên - nhất là đối với người làm công tác tham mưu và tổng hợp như tôi khi còn công tác. Những cảm xúc khó tả khi bài được báo chọn đăng, được xét tặng giải thưởng mãi mãi là kỷ niệm đẹp và khó quên của tôi với Thanh Niên.

40 năm có thể dài với đời người nhưng vẫn còn rất ngắn so với lịch sử. 40 năm qua, Thanh Niên với nỗ lực không ngừng đã từng bước khẳng định được dấu ấn trong lòng người đọc cả nước với đặc trưng "trẻ" nhưng không "non" và mạnh mẽ, quyết liệt nhưng nghĩa tình, nhân văn và bản sắc "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy". Mong rằng, trong thời gian tới Báo Thanh Niên tiếp tục "nâng chất" những đặc trưng tốt đẹp đã được hình thành qua năm tháng phát triển để xứng đáng với niềm tin của bạn đọc và khẳng định vị thế trong làng báo nước nhà.