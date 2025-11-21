Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - một miền ký ức

Tôi luôn trân quý tình yêu của nội đối với báo chí

Hồi tôi còn học phổ thông, nội hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống đời thường đầy tính nhân văn, những tấm gương nghị lực hoặc tản văn hay được đăng trên mặt báo. Những lời nội kể như tưới mát tâm hồn tôi, cho tôi thêm nhiều cảm xúc và ý chí vươn lên trong học tập.

Mỗi lần sang bên nội chơi, tôi đều sà vào chiếc bàn, nơi nội thường xếp chồng những tệp báo giấy Thanh Niên ở trên đó, rồi đọc ngấu nghiến từng trang; lâu rồi thành nghiện những tin tức, bài viết, câu chuyện trên báo. Tôi ước lớn lên cũng sẽ có bài được đăng trên Báo Thanh Niên. Thời gian chảy trôi, nội thân thương của tôi cũng đã về thế giới bên kia. Tôi luôn trân quý những gì nội răn dạy và tình yêu với báo chí lúc nội còn sinh thời.

Tác phẩm ảnh của tôi trên Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sau thời gian dùi mài kinh sử trên giảng đường, ra trường tôi trở thành biên tập viên truyền thông cho một công ty phát hành sách. Từ tình yêu đọc báo giấy mà nội tôi trao truyền năm nào, giờ đây tôi vẫn dành tình yêu cho những con chữ nét mực.

Câu chuyện về tình đời, tình người trong các mẩu chuyện trên tờ Báo Thanh Niên năm nào của nội tôi đã gieo vào tâm khảm những yêu thương nồng cháy cho cuộc đời và những trang viết. Giờ đây, công việc dù bận bịu hơn cũng như sự phát triển của công nghệ số, báo điện tử Thanh Niên trở thành người bạn thân thiết của tôi mỗi ngày. Tôi vẫn dành thời gian đều đặn để theo dõi những tin tức nóng hổi, những sự kiện hấp dẫn cùng nhiều bài phân tích phản ánh chuyên sâu trên báo điện tử Thanh Niên.

Điều đặc biệt, không chỉ có tình yêu viết, biên tập gắn với công việc của tôi thường nhật, nhiếp ảnh cũng là hoạt động tôi rất yêu thích. Vào độ cuối năm, Báo Thanh Niên điện tử lại có chuyên mục chụp ảnh mùa xuân, giới thiệu về không khí đón tết qua những tấm hình chụp từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Cuối tuần tôi hay dành thời gian để đến những điểm du lịch quanh nơi mình sống, thỉnh thoảng đi một nơi xa thủ đô hơn để săn những bức ảnh đẹp, nhất là những tấm ảnh về mùa xuân đất trời, sự đổi thay từng ngày của đất nước, những văn hóa và phong tục của nhiều miền quê khác nhau.

Tôi háo hức chụp ảnh mùa xuân gửi Báo Thanh Niên

Tôi không nhớ đã gửi cho Báo Thanh Niên bao nhiêu bức ảnh chụp về mùa xuân nữa. Nhưng quả thực, báo là diễn đàn, là nơi để những người yêu viết, yêu nhiếp ảnh như tôi được chia sẻ tình yêu của mình qua những sản phẩm được trau chuốt, tỉ mỉ và cẩn trọng. Những bài chia sẻ kèm ảnh chụp tết được đăng trên Báo Thanh Niên là niềm vui, niềm phấn khởi đối với một độc giả từ thuở thiếu thời như tôi…

Giờ cũng là những tháng cuối năm của 2025, tôi rất háo hức chờ đón sự kiện chụp ảnh mùa xuân trên báo để mình lại được cầm chiếc máy ảnh đi rong ruổi khắp nơi, ghi lại những tấm hình đẹp của đất nước trong thời gian bước vào một năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều ước vọng đẹp.

Tôi cũng thường xuyên gửi bài tới mục Sống đẹp trên Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bác Hồ từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Cũng như đời người đẹp nhất khi ta còn là thanh niên, có sức trẻ, khát vọng và trí tuệ để cống hiến, tự hào. Cảm hứng đó đã thôi thúc tôi gửi những bài viết, hình ảnh về mùa xuân cho Báo Thanh Niên như một cách để thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, thành tựu của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Tròn 40 năm phát triển và cống hiến, xin được chúc Báo Thanh Niên ngày càng vững mạnh, những đồng nghiệp là biên tập viên, phóng viên dồi dào sức khỏe, bút sắc lòng trong để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Thanh Niên mãi là miền ký ức của tôi gắn với ông nội cùng những tờ báo giấy đầu tiên, luôn sâu lắng, ngọt ngào và bao la!



