Thanh Niên và tôi: Thanh Niên và những ngày hội bóng đá

Nhưng thật tình, tôi không thể nào nhớ hết những cuộc thi mà mình đã tham gia trên báo. Duy chỉ có một điều mãi không bao giờ thay đổi đó là tâm trạng của tôi háo hức đón nhận các cuộc thi do Báo Thanh Niên phát động.

Thương hiệu riêng của Báo Thanh Niên

Thật hiếm có tờ báo nào ở Việt Nam luôn duy trì liên tục các cuộc thi hưởng ứng nhiều sự kiện bóng đá có quy mô từ trong nước đến quốc tế như Báo Thanh Niên. Từ sân chơi V-League đến SEA Games, từ EURO đến World Cup và cả Olympic. Dường như, sức sống bền bỉ, dấn thân của Thanh Niên đã len lỏi vào từng giá trị cốt lõi của những sự kiện này, giúp kết nối độc giả đến gần hơn những ngày hội thể thao quy mô tầm cỡ.

Điểm thú vị mà Thanh Niên đã và đang làm rất tốt trong việc tạo ra các sân chơi không hề trùng lặp nhau hoặc gây nhàm chán ở người chơi. Dẫu sự kiện đó có diễn ra đều đặn sau 2 năm, 4 năm thì Thanh Niên luôn biết cách thay đổi hình thức dự thi mới mẻ và nhạy bén trong thời đại công nghệ số.

Tác giả nhận thưởng trong lễ trao giải Cảm xúc World Cup 2018 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Truyền thống và phổ biến nhất vẫn là các cuộc thi cắt phiếu dự đoán SEA Games, EURO hay World Cup. Mỗi buổi sớm, tôi đạp xe chạy ra sạp báo gần bưu điện, cố gắng mua nhiều tờ báo có in mẫu phiếu dự đoán. Có những hôm ra muộn hết báo, lòng tôi cảm thấy hụt hẫng vì lỡ mất cơ hội quý giá. Và tự nhủ, ngày mai mình phải ra thật sớm để mua bù lượng báo hôm qua.

Cũng có những chú hàng xóm thấy tôi quá cuồng nhiệt với các cuộc thi nên đã dành tặng các phiếu dự đoán cho tôi. Cầm được những phiếu đó, tôi cứ ríu rít cám ơn các chú. Tự nhủ mình phải theo dõi thật kỹ các thông tin cập nhật trên chuyên trang sự kiện đó để có hướng dự đoán hợp lý.

Là độc giả yêu thích môn thể thao vua, tôi thấy thích thú với những cách tham gia rất mới mà Báo Thanh Niên đã áp dụng thành công như Sôi động cùng V-League, Bình chọn đội hình tiêu biểu V-League qua từng lượt đấu, Dự đoán kết quả World Cup trên nền tảng riêng của báo. Cách tính điểm tích lũy cũng thay đổi cho phù hợp với vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Bởi thế, kết quả dự đoán của mỗi độc giả không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào may mắn, mà nó còn dựa vào cách tham khảo thông tin trước, trong và sau trận đấu được tường thuật trực tiếp trên Thanh Niên. Nhờ có Thanh Niên mà những ngày hội bóng đá lớn có thêm gia vị hấp dẫn và đúng với phương châm "ăn ngủ cùng bóng đá".

Hơn cả một cuộc thi...

Không chỉ có hạng mục dự đoán kết quả trận đấu, Thanh Niên còn tạo ra những cuộc thi viết, soạn tin nhắn, thi ảnh, làm clip xoay quanh sự kiện thể thao. Mỗi sản phẩm dự thi của các tác giả là một góc nhìn riêng, cảm xúc riêng về câu chuyện bên lề, vận động viên hay dấu ấn đặc biệt khiến ai cũng nhớ mãi.

Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc tại SEA Games 28, vận động viên nhảy cao Đào Văn Thủy đang thi đấu bỗng đứng nghiêm chào cờ khi thấy quốc kỳ Việt Nam kéo lên, bài hát Quốc ca được cất vang hào hùng. Để tôi tin chắc, ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S, khi Quốc ca Việt Nam ngân vang, sẽ lại thấy được hình ảnh những con người đứng trang nghiêm; đầu ngẩng cao; tay đặt lên lồng ngực; miệng nhẩm theo lời hát thật oai hùng làm sao.

Tôi may mắn trúng giải trong cuộc thi Sôi động cùng V-League của Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Là cuộc thi Khoảnh khắc EURO 2016 với bài viết Tomas Rosicky, cầu thủ tôi yêu. Trong đó có một đoạn viết: "Nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart đã dùng tài năng thiên bẩm của mình soạn ra những bản nhạc có sức ảnh hưởng đến nền âm nhạc cổ điển toàn châu Âu. Còn Rosicky đã dùng đôi chân kỹ thuật của mình tạo nên những trận cầu mãn nhãn và say đắm lòng người".

Và đặc biệt nhất là khoảnh khắc tôi được xướng tên cao nhất ở hạng mục video clip cuộc thi Cảm xúc World Cup 2018. Tôi đã sống lại với những ký ức vui vẻ bên ngoại và những mùa World Cup tuổi thơ đã trở thành kỷ niệm đẹp, góp phần vun đắp tình yêu bóng đá trong tôi hôm nay.

Mỗi một phần thưởng, mỗi tấm bảng biểu trưng được Thanh Niên trao thưởng vẫn được tôi nâng niu ở góc làm việc. Mỗi khi nhìn vào đó, tôi lại có thêm động lực để tự mình viết tiếp những câu chuyện tự hào cho riêng mình.

Những mẫu phiếu dự đoán SEA Games 31 gửi dự thi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Và mùa SEA Games 33 đang đến rất gần, ngày hội bóng đá World Cup lần thứ 23 trong lịch sử sẽ được diễn ra vào năm sau, lòng tôi lại rộn ràng và ngóng chờ những số báo đặc biệt của Thanh Niên gắn với sự kiện lớn đó. Và tôi sẽ lại tiếp tục dành trọn tình yêu và chinh phục thêm các cuộc thi mang thương hiệu riêng của Thanh Niên.