Thanh Niên và tôi: Tôi viết, tôi chạm vào đam mê!

Tôi đã may mắn bắc được nhịp cầu nối với Báo Thanh Niên và suối nguồn hạnh phúc dịu ngọt ấy đã lan tỏa suốt 5 năm qua. Cảm ơn quý báo nhiều, thật nhiều…

Mối duyên lành

5 năm - chặng đường ấy so với quỹ thời gian bốn thập kỷ Báo Thanh Niên định hình các giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" trong lòng bạn đọc nơi nơi thì quả là nhỏ bé và hạn hẹp. Dẫu là một quãng ngắn song hành cùng quý báo nhưng tình cảm nồng ấm của các anh chị trong ban biên tập dành cho tôi đầy vun đến không tưởng.

Mỗi bài viết được chăm chút và nâng niu thay tiếng lòng của bạn đọc ở nhiều góc nhìn khác nhau gửi đến tòa soạn đã được đón nhận, phản hồi và chọn đăng trang trọng trên mặt báo. Nhờ khoản nhuận bút chuyển về mà tôi bắt đầu dám mơ đến con cá ngon, lát thịt thơm cho ba mẹ rồi giấc mơ học hành chỉn chu hơn cho con trẻ. Rồi động lực cầm bút, gõ phím tìm kiếm nhuận bút từ bao giờ đã biến thành ngọn lửa đam mê viết, sáng tạo và dày công sắp xếp câu chữ.

Mối duyên lành giữa tôi với Báo Thanh Niên không chỉ dừng lại ở những bài báo đơn thuần mà còn nối dài ra cùng nhiều cuộc thi viết. Có lẽ tôi là một trong số những độc giả tham gia tích cực các cuộc thi trên Báo Thanh Niên suốt 5 năm qua. Và tôi tự hào vì mình đã cố gắng mày mò tìm hiểu và nỗ lực viết lách.

Tôi viết, tôi chạm vào đam mê và vượt qua giới hạn của bản thân ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thương nhớ miền Trung là cuộc thi đầu tiên trên Báo Thanh Niên vào năm 2020 giúp tôi có cơ hội chạm ngõ vào đam mê viết theo thể lệ và thử sức "ganh đua" với bạt ngàn cây bút trải dài từ bắc vào nam. Ngắm lại dải đất quê hương, lật từng mảnh ghép ký ức, chớp lấy từng khoảnh khắc ý nghĩa và bắt trọn hơi thở cuộc sống hiện tại, tôi đã viết miệt mài và say mê, như: Tình người trong lũ dữ, Nón cời của mạ, Bến quê, Đà Nẵng mến thương, Nhớ lắm nồi cá kho mặn và tô canh tập tàng. Từng mảnh ghép nỗ lực bắt đầu hiện diện cùng báo giấy lẫn báo điện tử, khiến lòng tôi rưng rưng hạnh phúc.

Đợt ấy, chưa được chạm tay vào giải thưởng từ cuộc thi, tôi xuýt xoa tiếc nuối và đau đáu nuôi dưỡng ước mơ lớn lao, nung nấu quyết tâm chinh phục các đề tài tiếp theo. Rồi quyển sách Thương nhớ miền Trung được Báo Thanh Niên chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về tận nhà, tôi lật mở từng trang tìm bài viết của mình, lâng lâng hạnh phúc ngắm đứa con tinh thần được in thành sách cùng nhiều tác giả khác.

Tôi bắt đầu đọc thật chậm để cảm nhận hoài niệm tuổi thơ, tình yêu và nỗi nhớ của bao người dành cho dải đất dấu yêu này. Và tôi đọc thật kỹ để học cách kể chuyện, cách dẫn dắt cảm xúc, cách điều khiển câu chữ từ bạn viết nơi nơi.

Rồi cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch, tôi khấp khởi mừng vì có đến 4 bài viết lọt qua vòng sơ khảo để đăng tải trên báo. Và lần này duyên vẫn chưa đủ dày để tên tôi có thể vinh dự gắn liền với giải thưởng.

Tôi vẫn bật cười mỗi lúc ngắm bức tranh con gái vẽ hồi bé tí đã cùng mình tham dự cuộc thi viết Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Biến ước mơ thành sự thật

Có những cuộc thi mà bạn sẽ chưa bao giờ nghĩ mình viết được. Đề tài ấy không phải sở trường. Vùng đất ấy chưa từng đặt chân đến. Nỗi sợ ngòi bút của mình viết không hay. Nỗi lo cảm xúc của mình diễn đạt chưa đủ chạm. Những hòn đá ngáng chân sẽ có lúc khiến ai kia chùn lòng, nhụt chí chứ? Nhưng rồi nhìn lại hành trình đã qua cộng tác cùng Báo Thanh Niên, tôi lại tìm thấy động lực và nỗ lực sáng tác.

Ngọn lửa đam mê đã nhen nhóm, hun đúc thành động lực sáng tạo. Và tôi tự hào vì mình đã ghi dấu ấn cùng hàng loạt cuộc thi viết Hà Nội thành phố tôi yêu; Hào khí miền Đông; Món ngon Hà Nội, Sống đẹp; Tiết kiệm điện thành thói quen; diễn đàn Văn hóa giao thông; Nhật ký Tết Việt; cuộc thi ảnh Khát vọng năm Rồng.

Càng tự hào hơn nữa khi quả ngọt của sự nỗ lực và nhiệt tâm đã đến mùa gặt hái. Ba giải khuyến khích gắn liền ba cuộc thi Món ngon Hà Nội, Khát vọng năm rồng và Tiết kiệm điện thành thói quen đã biến ước mơ của tôi thành sự thật.

Cảm ơn quý báo Thanh Niên đã giúp tôi nhận ra: Chúng ta sẽ không tường tận được giới hạn của mình, chỉ khi mỗi người dám bước qua ranh giới của bản thân để mở ra cánh cửa mới, ta sẽ gặp những mối duyên lành ngọt ngào đến không tưởng.

Tôi sẽ tiếp tục tô vẽ cho trang viết bằng những gam màu tươi tắn của sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực! Cuộc đời mình, hãy cứ vẽ cho thật rực rỡ bạn nhé!