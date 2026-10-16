Thanh niên Việt - Trung: Từ cội nguồn cách mạng đến vun đắp tương lai hữu nghị

Dự tọa đàm có anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn; anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành Đoàn Hà Nội; chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Về phía Trung Quốc có ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

4 chủ đề được các đại biểu trao đổi tập trung xoay quanh dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó, những bài học đối với thanh niên hôm nay; dấu ấn cách mạng và mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và truyền thống hữu nghị Việt - Trung.

Tọa đàm trao đổi, vun đắp tình hữu nghị hai nước Việt - Trung diễn ra tại Pác Bó ẢNH: LONG QUYỀN

Mở đầu buổi tọa đàm, bạn Đoàn Mai Hiên, công tác tại Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho biết Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng.

Năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua cột mốc biên giới 108 giữa Việt Nam và Trung Quốc để lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm tìm đường cứu nước.