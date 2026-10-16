Thanh niên Việt - Trung: Từ cội nguồn cách mạng đến vun đắp tương lai hữu nghị

Dự tọa đàm có anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn; anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành Đoàn Hà Nội; chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên.
Về phía Trung Quốc có ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
4 chủ đề được các đại biểu trao đổi tập trung xoay quanh dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó, những bài học đối với thanh niên hôm nay; dấu ấn cách mạng và mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và truyền thống hữu nghị Việt - Trung.
Mở đầu buổi tọa đàm, bạn Đoàn Mai Hiên, công tác tại Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho biết Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng.
Năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua cột mốc biên giới 108 giữa Việt Nam và Trung Quốc để lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm tìm đường cứu nước.
Tại Pác Bó, Bác Hồ đã cùng Trung ương Đảng đưa ra những quyết sách có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong đó, đối với thanh thiếu nhi Việt Nam, Pác Bó gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử tổ chức Đoàn và Đội.
"Hình ảnh Bác Hồ bên bàn đá chông chênh giữa núi rừng Pác Bó khiến tôi tin rằng, khi có lý tưởng và niềm tin, ta có thể vượt qua gian khó để hoàn thành nhiệm vụ", bạn Hiên chia sẻ.
Các đại biểu Việt - Trung phát biểu tại buổi tọa đàm hướng đến vun đắp tình hữu nghị của thanh niên hai nước
ẢNH: LONG QUYỀN
Chị Nông Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cao Bằng, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cho biết tại Việt Nam, mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa lý luận đến gần hơn với thanh niên.
Trong khi đó, Đoàn TNCS Trung Quốc triển khai mô hình "Đoàn tuyên giảng viên trẻ, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ trong tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử cách mạng và lan tỏa những tấm gương thanh niên tiêu biểu". Dù cách thức triển khai có những điểm khác nhau, nhưng cả hai mô hình đều phát huy vai trò của người trẻ trong truyền tải và tiếp nhận lý luận, để những kiến thức được học trở thành niềm tin, bản lĩnh và động lực hành động.
Bạn Nguyễn Khánh Hà, sinh viên năm thứ ba, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhìn nhận đây là dịp để nhìn lại hành trình rèn luyện và suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước trong thời đại số.
Bạn Hà mong muốn sinh viên hai nước cùng làm những việc nhỏ nhưng thiết thực, như xây dựng các nội dung văn minh trên mạng, những câu chuyện tử tế trong đời sống hay nét đẹp văn hóa Việt - Trung. Trước những cơ hội và thách thức của thời đại công nghệ số, Hà chia sẻ ba việc với mong muốn những người cùng thế hệ có thể để tu dưỡng đạo đức, lối sống và bản lĩnh. Đó là giữ "tâm trong", rèn "trí sáng" và nuôi "hoài bão lớn".
Cũng tại buổi tọa đàm, các tham luận từ đại biểu thanh niên Trung Quốc đều bày tỏ đồng thuận về xây dựng tình hữu nghị giữa thanh niên Việt - Trung, mong muốn tiếp nối truyền thống cách mạng và vun đắp tương lai hữu nghị của thanh niên hai nước Việt - Trung.
Đây là buổi tọa đàm cuối cùng trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam của đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc, trước khi đoàn về nước vào trưa nay, 16.10.
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