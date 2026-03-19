Thanh Thảo được chồng Việt kiều bay về Việt Nam làm điều đặc biệt

Dù ngày sinh chính thức rơi vào 8.3, song vì bận rộn với lịch trình bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Thanh Thảo không thể tổ chức tiệc đúng dịp. Chính vì vậy, buổi sinh nhật muộn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến cho cô niềm vui trọn vẹn hơn mong đợi
Ảnh: NVCC
Điểm nhấn đặc biệt của đêm tiệc chính là món quà bất ngờ từ ông xã – doanh nhân Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ. Anh đã âm thầm bay về Việt Nam, tự tay chuẩn bị mọi thứ để tổ chức sinh nhật cho vợ
Sự xuất hiện bất ngờ cùng những cử chỉ quan tâm chu đáo khiến Thanh Thảo không giấu được xúc động. Đây không chỉ là một món quà sinh nhật đơn thuần, mà còn là minh chứng rõ nét cho tình cảm sâu sắc và sự yêu thương mà anh dành cho bà xã
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng của Hà Kiều Anh ngay trung tâm TP.HCM, với không gian được trang trí lộng lẫy, tinh tế như một tiệc cưới thu nhỏ. Từng chi tiết từ ánh sáng, hoa tươi đến cách bài trí bàn tiệc đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không khí vừa ấm cúng vừa sang trọng
Đêm tiệc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Giang Hồng Ngọc, Hồ Việt Trung, Hiền Mai…
Đáng chú ý, nhạc sĩ Lê Quang (giữa) đã định cư tại Mỹ nhiều năm cũng có mặt đúng dịp này. Giọng ca 7X tranh thủ tổ chức mừng sinh nhật chung cho người anh thân thiết, khi cả hai đều có ngày sinh trong tháng 3
Tại buổi tiệc mừng tuổi mới, "búp bê" Thanh Thảo diện đầm dạ hội màu đen cúp ngực, tôn vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được thần thái sang trọng, quyền lực. Phong cách tự tin cùng gương mặt rạng rỡ giúp nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của đêm tiệc
Không dừng lại ở một buổi sinh nhật thông thường, đêm tiệc còn trở thành một mini show ngẫu hứng khi các nghệ sĩ liên tục giao lưu, biểu diễn. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là màn song ca Đêm tâm sự giữa Ngọc Sơn và Lệ Quyên. Không cần chuẩn bị trước, hai giọng ca vẫn phối hợp ăn ý, mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc, khiến khách mời không khỏi thích thú
Ngọc Sơn còn gây bất ngờ khi ngẫu hứng sáng tác và trình diễn một ca khúc riêng dành tặng Thanh Thảo ngay trên sân khấu. Món quà tinh thần đặc biệt này khiến giọng ca Búp bê không tình yêu xúc động, nhiều lần bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của đồng nghiệp
Chia sẻ sau buổi tiệc, Thanh Thảo gọi đây là một trong những sinh nhật "đáng nhớ và trọn vẹn nhất" của mình. Cô hạnh phúc khi được đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của gia đình, đặc biệt là món quà bất ngờ từ ông xã, cùng sự hiện diện của những người bạn, đồng nghiệp đã gắn bó suốt nhiều năm
Dẫu vậy, nữ ca sĩ cũng bày tỏ chút tiếc nuối vì thời gian chuẩn bị gấp rút nên chưa thể mời đầy đủ bạn bè, đối tác. Thanh Thảo gửi lời hẹn gặp trong dịp gần nhất, đồng thời tiết lộ đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc mới trong năm nay, hứa hẹn sẽ sớm trở lại với những sản phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc
