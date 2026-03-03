Ca sĩ Thanh Thảo nói gì về 'người cũ'?

Nhắc đến Thanh Thảo, khán giả nhớ đến hình ảnh “búp bê” tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu, cô cho biết bản thân không phải lúc nào cũng vui tươi.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Cuộc sống sẽ phải có những lúc thăng trầm, tôi cũng có những nỗi buồn, những lần cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình. Chặng đường ca hát của tôi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Tôi từng mang album đi chào các trung tâm ca nhạc để phát hành nhưng bị từ chối vì không có tên tuổi”. Sau đó, ca sĩ Thanh Thảo vô tình gặp được một người chị đồng ý hỗ trợ phát hành album, mở ra một bước ngoặt trong sự nghiệp.

Thanh Thảo góp mặt trong Dấu ấn tình ca, lên sóng ngày 5.3 trên THVL1 ẢNH: NSX

Nhìn lại chặng đường đã qua, giọng ca 7X chia sẻ cô vẫn giữ nguồn năng lượng tích cực như lúc ban đầu. Nữ ca sĩ tự nhận mình không bao giờ trầm tĩnh mà luôn ồn ào, náo nhiệt. Đặc biệt khi ngồi ghế giám khảo, cô thích được chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thí sinh. “Nếu như một ngày, mọi người nhận thấy Thanh Thảo trầm lắng chắc hẳn hôm đó có điều gì bất thường”, cô nói.

Kỷ niệm khó quên của Thanh Thảo

Khi được hỏi về "lời yêu thương" đầu tiên mà bản thân nhận được, nữ ca sĩ tiết lộ đó là vào thời điểm năm cô học lớp 5, lớp 6. Một cậu bạn hàng xóm sống đối diện nhà Thanh Thảo đã lén viết những mảnh giấy nhỏ cùng cục tẩy gửi cho cô, nội dung đơn giản là khen nữ ca sĩ dễ thương, muốn làm bạn cùng cô.

Theo giọng ca Búp bê con trai, cậu bạn ấy cũng yêu âm nhạc và hát rất hay nên cả hai dần thân thiết. Rồi một ngày, những bức thư ấy bị mẹ phát hiện và hiểu lầm đó là thư tình. Trong khi đối với nữ nghệ sĩ, những bức thư khi ấy chỉ đơn thuần là tình bạn hồn nhiên giữa hai đứa trẻ hàng xóm. Sau tất cả, điều khiến Thanh Thảo xúc động hơn cả là tình bạn ấy vẫn tiếp tục duy trì đến tận bây giờ.

Thanh Thảo hé lộ về những “cực phẩm” từng ghé ngang đời mình ẢNH: NSX

Không chỉ âm nhạc, cuộc sống riêng của ca sĩ Thanh Thảo cũng từng là đề tài được quan tâm. Cách đây vài năm, nữ ca sĩ ra mắt cuốn tự truyện có tên Chuyện, kể lại nhiều câu chuyện trong cuộc đời mình. Sau khi đọc, MC Minh Đức nhận xét vui rằng có lẽ nhiều phụ nữ đọc xong sẽ ghen tị, bởi những mối tình mà Thanh Thảo từng trải qua hay những người đàn ông cô hợp tác cùng đều được xem là “cực phẩm” nhan sắc của showbiz Việt.

Trước câu hỏi về những người đàn ông đã bước qua cuộc đời và sự nghiệp mình, Thanh Thảo không né tránh. Nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ rằng đó là những người đàn ông rất tuyệt vời vì đã mang lại cho cô những thi vị trong cuộc sống.

"Thời thanh xuân của tôi rất đẹp và lãng mạn. Tôi may mắn gặp được những người rất dễ thương, đàng hoàng, tử tế, đẹp trai, có tài, thông minh và quan trọng nhất là ai cũng trân trọng tôi. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, khi tôi gặp một ai đó đều là một nhân duyên. Mỗi nhân duyên ấy đều mang đến một kỷ niệm rất đẹp trong thời thanh xuân", nữ ca sĩ trải lòng.

“Thật lòng, tôi cảm thấy may mắn vì những người ấy tiếp thêm cho tôi đôi cánh để bay cao, bay xa hơn, kể cả trong công việc hay tình cảm thì những kỷ niệm đi qua đều để lại những điều tốt đẹp. Đó là điều may mắn cho đến bây giờ, tôi vẫn rất trân trọng những gì đã qua, những gì mà người khác dành cho mình”, Thanh Thảo chia sẻ thêm.