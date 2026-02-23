Thanh tra Cà Mau kiến nghị kiểm điểm nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bạc Liêu

Sai sót tài chính kéo dài nhiều năm

Theo kết luận, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu là tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh với 15 người làm việc, từ năm 2019 đến nay có 3 người giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bạc Liêu ẢNH: G.B

Kết quả thanh tra cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng cơ bản được triển khai, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Đơn vị chưa xây dựng đầy đủ quy chế làm việc, chưa ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, kế hoạch tuyên truyền pháp luật, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và đề án vị trí việc làm theo quy định.

Trong quản lý tài chính, nhiều hồ sơ, chứng từ giai đoạn 2019 - 2021 bị ngập nước do mưa lớn năm 2024 nên không thể kiểm tra. Việc kiểm tra giai đoạn 2022 - 2024 cho thấy một số chứng từ thanh toán thiếu thông tin, thiếu chữ ký, thiếu nội dung công tác hoặc thiếu giấy mời của đơn vị tiếp đón; chi tiếp khách thiếu nội dung và vượt định mức.

Thanh tra Cà Mau cũng đã phát hiện khoản mua gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 không có hóa đơn, chứng từ theo quy định; đồng thời thiếu quy trình lựa chọn đối tượng nhận hỗ trợ để đảm bảo công khai, minh bạch.

Một số khoản chi khác cũng thiếu chứng từ như chi sửa chữa nhà dân 2 triệu đồng và khoản chi 15 triệu đồng từ nguồn phi kết nối nhân đạo không có kế hoạch, danh sách cấp phát.

Riêng dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ để triển khai các hoạt động dự án "Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" giai đoạn I, II, III từ năm 2015 - 2021, nhiều khoản thanh toán chưa đủ hồ sơ. Trong đó có các khoản chi thuê xe công tác 148,3 triệu đồng thiếu hợp đồng thuê xe; chi công tác phí, phòng nghỉ, thuê xe, chi phí giám sát và vật tư văn phòng hơn 70,12 triệu đồng thiếu giấy đi đường.

Ngoài ra, thanh toán tiền dịch vụ tổ chức tập huấn và thuê hội trường với tổng số tiền hơn 880,43 triệu đồng được lập chứng từ theo yêu cầu nhà tài trợ nhưng chưa sát với thực tế phát sinh tại cơ sở.

Thanh tra yêu cầu kiểm điểm nhiều cá nhân

Kết luận thanh tra xác định các thiếu sót chưa đến mức chuyển cơ quan điều tra, song trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Hội theo từng thời kỳ, kế toán và cán bộ liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm bà Nguyễn Phương Loan, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, và ông Trần Ngọc Phương, nguyên Chủ tịch Hội đã nghỉ hưu, do thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, ông Lê Văn Ngân, Trưởng ban Công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, bị xác định thực hiện dự án chưa đúng quy định, để xảy ra các vi phạm theo kết luận thanh tra. Đồng thời, thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan đến việc lập hồ sơ, chứng từ tài chính của dự án...



