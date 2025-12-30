Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng 1 dự án tại Khánh Hòa

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa.

Một trong số các dự án được thanh tra là tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư, tại số 25 - 26 Phạm Văn Đồng, P.Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định thanh tra tại Đà Nẵng, Quảng Trị và Khánh Hòa, hồi tháng 7 ẢNH: BÁO THANH TRA





704 căn hộ chung cư chưa có "sổ đỏ"

Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư do Công ty cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 2.052 tỉ đồng.

Khởi công xây dựng từ năm 2017, đến nay dự án cơ bản hoàn thành. Nhà đầu tư đã bán hết 704 căn hộ chung cư và đưa vào vận hành nhưng khách hàng mua căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Khối trung tâm thương mại và khách sạn đang được chuẩn bị đưa vào vận hành.

Quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định không có tài liệu cho thấy Bộ Quốc phòng thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất tại số 25 - 26 đường Phạm Văn Đồng, trình Thủ tướng quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Thủ tướng phê duyệt theo quy định về cơ chế sử dụng đất quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương chuyển giao khu đất tại số 25 - 26 đường Phạm Văn Đồng cho UBND tỉnh Khánh Hòa để giao cho Công ty cổ phần Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm quy định tại luật Đất đai cũng như các quy định liên quan đến cơ chế sử dụng đất quốc phòng.

Tiếp đó, UBND tỉnh giao đất cho Công ty cổ phần Nha Trang Bay thực hiện dự án cũng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh còn phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất của dự án thấp hơn giá đất công bố năm 2014 của tỉnh; chưa xác định giá đất khi dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư.

Cùng với đó là đồng ý cho Công ty cổ phần Nha Trang Bay được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số 72 tỉ đồng vào tiền sử dụng đất của dự án, không đúng quy định.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ẢNH: BÁO THANH TRA

Cung cấp thông tin đến Bộ Quốc phòng

Từ kết quả thanh tra như đã nêu, Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin về những vi phạm liên quan đến dự án tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ, chung cư đến Bộ Quốc phòng để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân thời kỳ 2010 - 2014 có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm tại dự án này.

Kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng số tiền 72 tỉ đồng do Công ty cổ phần Nha Trang Bay bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý khấu trừ vào tiền sử dụng đất của dự án; trong đó kiểm tra, làm rõ việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành và Công ty TNHH CYBEER với số tiền 17 tỉ đồng, có nguy cơ thất thoát ngân sách.

"Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì xem xét, xử lý theo quy định", Thanh tra Chính phủ nêu.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi số tiền 72 tỉ đồng từ Công ty cổ phần Nha Trang Bay về ngân sách do việc khấu trừ không đúng.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát việc thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể, thực hiện xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với dự án, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát…