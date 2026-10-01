Thanh tra nhà đất tại Đà Nẵng, có nơi bỏ trống suốt 21 năm

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Thông báo kết luận thanh tra do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành ẢNH: TTCP

Có lô đất bỏ trống suốt 21 năm

Kết quả thanh tra cho thấy, đến thời điểm 1.7.2025, trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng (sau sắp xếp đơn vị hành chính) còn 1.394 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp theo Nghị định 03/2025 nhưng chưa lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công là nhà, đất.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 11.2025), TP.Đà Nẵng còn 1.019 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản, không đúng quy định tại luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151/2017.

Trong giai đoạn 2019 - 2025, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt phương án sắp xếp đối với mục đích cho thuê 112 cơ sở nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có 107 căn nhà cho thuê trên địa bàn thành phố Hội An và 5 căn nhà cho thuê trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện phương án còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Qua thanh tra trực tiếp tại 35 cơ sở nhà, đất, Thanh tra Chính phủ xác định có 8 cơ sở bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng.

Đặc biệt, hai lô đất được giao, cho thuê cho Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng quản lý, sử dụng nhưng bị bỏ trống, không đưa vào sử dụng từ 18 - 21 năm.

Trong đó, lô đất (B2-29, B2-30) đến thời điểm thanh tra đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng, thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai.

Ngoài ra có 1 cơ sở bị lấn chiếm, sử dụng trái phép với diện tích 1.828 m², 1 cơ sở có biến động giảm 36,3 m² đất nhưng chưa xác định được nguyên nhân…

Kiến nghị xử lý nghiêm

Vẫn tại kết luận, Thanh tra Chính phủ dẫn số liệu từ Thuế Đà Nẵng cho thấy đến 31.12.2025, 4 doanh nghiệp nhà nước còn nợ tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng.

Trong đó điển hình như Công ty TNHH MTV Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy Miền Trung nợ hơn 4,8 tỉ đồng, Công ty CP Xây dựng Công trình Đà Nẵng nợ gần 1,2 tỉ đồng, Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng nợ gần 11,5 tỉ đồng...

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đôn đốc cơ quan thuế thu, nộp ngân sách số tiền nợ tiền thuê đất nêu trên.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài sản công đối với 1.394 cơ sở nhà, đất chưa được lập, quản lý đầy đủ hồ sơ; xác định giá trị tài sản đối với 1.019 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản.

Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không được sử dụng quá 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao hoặc có tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Từ đó xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hậu quả; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật; có phương án sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến vi phạm đã được chỉ ra.