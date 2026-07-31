Thanh tra tỉnh Vĩnh Long truy trách nhiệm nhiều lãnh đạo giao đất sai

Giao hơn 22 ha đất cho doanh nghiệp sai quy định

Ngày 31.7, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này vừa ký ban hành kết luận về việc thanh tra chuyên đề dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Khu vực bãi bồi rộng hơn 22 ha giao cho doanh nghiệp sai quy định thuộc địa phận xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, hơn 22 ha đất bãi bồi ven sông Hàm Luông (thuộc các thửa đất 2384, 2385, 2386, 2412, tờ bản đồ số 3) được UBND tỉnh Bến Tre (cũ) giao cho UBND xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (nay là phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long).

Năm 2009, huyện Mỏ Cày Bắc (cũ) thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ. Trong bối cảnh địa phương tập trung thu hút đầu tư nhằm khai thác quỹ đất bãi bồi, đất chưa sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước thời kỳ đó ưu tiên mục tiêu thu hút nhà đầu tư, phát triển du lịch sinh thái và khai thác hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng.

Trong năm này, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bến Tre (cũ) đã ký 2 hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước với Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm, diện tích hơn 22 ha với tổng giá trị hơn 6,9 tỉ đồng; trong khi UBND tỉnh chưa ban hành quyết định là chưa đúng trình tự, thủ tục và chưa đúng quy định.

Sau đó, hơn 22 ha đất trên tiếp tục được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư Miền Tây, và khu đất trên được tiếp tục sang tên cho Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam và công ty này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19.12.2013.

Đến thời điểm thanh tra (5.2026), Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam chưa thực hiện thủ tục lập dự án và chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh Bến Tre cũ.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Thanh tra xác định, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bến Tre ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước với tổng diện tích đất hơn 22 ha và ký 2 tờ trình về việc dự thảo quyết định chuyển quyền sử dụng đất trên là không đúng theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về nguyên Phó giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre ký ban hành các quyết định chuyển quyền sử dụng đất trên là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về cố Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh thời điểm ký quyết định.

Việc lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre ban hành quyết định chuyển quyền sử dụng đất trên cho Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm là không đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên việc triển khai dự án tại khu đất là theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và 2021 - 2030 của huyện Mỏ Cày Bắc.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng tỉnh làm quy hoạch đô thị chung của 5 phường. Phường Bến Tre đang lập quy hoạch đô thị, UBND phường định hướng sẽ đưa khu đất bãi bồi trên vào quy hoạch là đất thương mại dịch vụ kết hợp du lịch nhằm tạo không gian cảnh quan đô thị và phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời cho phép Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam tiếp tục thực hiện dự án trên.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân do ký 2 quyết định chuyển quyền sử dụng đất trên không đúng theo quy định và ký quyết định về việc thu hồi, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư Miền Tây xây dựng khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông không đúng theo quy định.

Chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với 5 cá nhân có vi phạm: ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước không đúng quy định; ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất; ký trình dự thảo quyết định chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định; ký tờ trình tham mưu thu hồi, giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Miền Tây xây dựng công trình hạ tầng khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông và bút phê cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm vào văn bản xin ý kiến của Phòng Quản lý đất đai, và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2384, 2385, 2386, 2412 không đúng quy định.