Thời sự

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm Phó chánh văn phòng kiêm thư ký Bí thư

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/11/2025 10:28 GMT+7

Sáng nay 21.11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Minh Đức, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy kiêm thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Thành ủy kiêm thư ký Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Lê Tấn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Thành ủy; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động ông Phạm Mạnh Hùng, Phó chánh văn phòng Thành ủy, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm Phó chánh văn phòng kiêm Thư ký Bí thư- Ảnh 1.

5 cán bộ được bổ nhiệm nhận hoa chúc mừng từ đại diện Thành ủy Đà Nẵng

ẢNH: M.Q

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ của UBND thành phố. Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng điều động ông Nguyễn Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Công thương, đến nhận công tác tại Sở Y tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 5 năm.

Điều động bà Lê Thủy Trinh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, cả 5 cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều trải qua quá trình rèn luyện, công tác ở nhiều môi trường, vị trí khác nhau, được đào tạo bài bản và nỗ lực phấn đấu được các cơ quan, địa phương ghi nhận.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ mới chủ động phân công công việc hợp lý, tạo điều kiện để các cán bộ này nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ. Việc bàn giao và tiếp nhận công tác cần thực hiện khẩn trương, tránh gián đoạn hoạt động chuyên môn.

