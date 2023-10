Thanh xuân tình nguyện

Và chắc chắn tình nguyện là một hạt mưa không thể thiếu trong cơn mưa thanh xuân của chúng ta!

Chào mọi người, theo chân chúng mình đi tình nguyện nhé!

Cùng theo chân đoàn tình nguyện Đại học Vinh đến với xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong chuỗi ngày làm tình nguyện viên ở địa phương qua bộ ảnh dưới đây, để một lần nữa nhìn lại những ngày hè xanh nơi này...

Mỗi người một tay, nào xẻng, nào cuốc, chúng ta sẽ san phẳng sân bóng này

Và đổ bê tông làm cột trụ hàng rào

Hò đô ta nào!

Đàn bò sắp có chuồng mới rồi

Đoàn tình nguyện chúng mình đã giúp đỡ một số gia đình khó khăn, dọn dẹp khuôn viên công trình công cộng, khuôn viên khu đài tưởng niệm, tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhỏ tại địa phương, tổ chức hoạt động về nguồn và nhiều hoạt động khác nữa.

Bọn cháu chất cỏ, rơm lên cho ông bà rồi, mấy tháng tới đàn bò không lo thiếu ăn ạ!

Thanh xuân của chúng mình là những ngày xanh cùng nhau trong màu áo tình nguyện.

