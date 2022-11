Thảo 'Bầu' mang án chung thân cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn

Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an Q.8 bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thảo (45 tuổi, tức Thảo "Bầu", ngụ Q.1) cùng chồng là Chung Văn Phước và các nghi phạm gồm: Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Kim Thắm, Lê Minh Hoàng, Trần Ngọc Phụng, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thị Minh Huyền để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ trên sân thượng nhảy xuống mái tôn để tẩu thoát

Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng công an Q.8, cho biết thời gian qua, các trinh sát phát hiện một mạng lưới nhiều nghi can đam mê cờ bạc, mang các tiền án, tiền sự kết nối với nhau có dấu hiệu mua bán ma túy. Tiến hành điều tra, công an phát hiện Thảo "Bầu" nổi lên với vai trò cầm đầu.

Sau nhiều tháng theo dõi, Ban chuyên án phối hợp PC04 bắt quả tang một nghi can đi trên đường, giấu bánh heroin trong người để mang đi bán.

Nghi ngờ đây là một đường dây lớn, mở rộng điều tra, cảnh sát phối hợp PC04 kiểm tra 9 địa điểm trên địa bàn Q.8, tỉnh Đồng Nai... thu giữ 29 bánh heroin, 50 gr ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan. Từ đây, nhiều trinh sát tiếp cận nhà của Thảo "Bầu".

Đại tá Bích cho biết, quá trình bắt giữ Thảo rất khó khăn, khi trinh sát phát hiện bị áp sát, Thảo phóng từ sân thượng xuống mái tôn nhà bên cạnh, theo con hẻm nhỏ hẹp phía sau tẩu thoát.

Hàng chục trinh sát được huy động truy tìm bắt giữ Thảo. Ban đầu Thảo trốn ở TP.HCM sau đó trốn về tỉnh Long An. Đến đêm 7.11, cảnh sát bắt được Thảo và Phước ở H.Cần Đước, Long An.





Thảo "Bầu" mua hồ sơ "có thêm con" để trốn thi hành án

Theo đại tá Bích, Thảo "Bầu" bị tuyên án chung thân vào năm 2019, nhưng được tại ngoại vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Thảo "Bầu" tập hợp nhiều đàn em để lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

"Trong quá trình xác minh, chúng tôi phát hiện Thảo "Bầu" cùng chồng nghiện heroin nặng. Thảo còn 3 tháng nữa là đến hạn thi hành án nên đang trong quá trình mua hồ sơ "có thêm con nhỏ" để tiếp tục trốn thi hành án", đại tá Bích nói.

Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phải "đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được nghi can cầm đầu", đơn vị đã tập trung lực lượng, đấu tranh, trấn áp mạnh vào các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau nhiều chuyên án, lực lượng đã bắt hàng chục người, thu giữ, ngăn chặn hơn 300 kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Cụ thể, vào giữa tháng 9, Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi) cùng 6 người khác, tang vật thu giữ gần 70 kg ma túy. Đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP.HCM. Vài ngày sau, cơ quan điều tra lại phá tiếp chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về do Trương Thị Mai (25 tuổi) cầm đầu cùng 9 người khác. Công an thu giữ gần 100 kg ma túy các loại.