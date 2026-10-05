Tháo 'điểm nghẽn' 2 cao tốc chiến lược của Lâm Đồng: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng 2 cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng tốc. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 5.10, tuyến Bảo Lộc - Liên Khương đã tiến khá sát đích việc bàn giao mặt bằng; trong khi tuyến Tân Phú - Bảo Lộc vẫn còn những điểm nghẽn cần được tháo gỡ quyết liệt.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: mặt bằng nhiều đoạn đã cán đích

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, với tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường cho gần như toàn bộ số hộ bị ảnh hưởng; diện tích được phê duyệt chiếm phần lớn tổng diện tích thu hồi. Đáng chú ý, diện tích bàn giao cho chủ đầu tư đạt hơn 88% toàn tuyến, cho thấy tiến độ giải phóng mặt bằng đã cán đích.

Theo đó, tại phường 1 Bảo Lộc, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Ở xã Bảo Lâm 2, mặt bằng đã bàn giao được phần lớn, chỉ còn các trường hợp liên quan đất nông trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn và thủ tục thừa kế.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (đi đầu) kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cao tốc ẢNH: HỮU TRI

Tại Hòa Ninh, Di Linh và Gia Hiệp, những điểm nghẽn đáng chú ý vẫn nằm ở giá đất, đất nhận khoán của nông trường, đất tranh chấp và chờ xác định vị trí đất. Riêng Gia Hiệp còn 25 hộ chưa phối hợp kiểm đếm dù địa phương đã có quyết định bắt buộc.

Tại Ninh Gia, phần lớn hồ sơ đã được phê duyệt nhưng còn diện tích đáng kể chưa bàn giao do các trường hợp chưa nhận tiền, tranh chấp, thế chấp ngân hàng hoặc đang thực hiện cưỡng chế.

Trong khi đó, Đức Trọng, Tân Hội và Hiệp Thạnh đã có những khu vực bàn giao mặt bằng khá cao. Riêng nút giao Phú Hội tại Đức Trọng đã cơ bản có mặt bằng sạch. Tuy nhiên, khu vực cầu vượt Km192+419 vẫn còn hộ dân chưa được bố trí tái định cư, đồng thời còn vướng bồi thường phần đất thuộc lộ giới quốc lộ 27 và lộ giới cao tốc.

Đáng chú ý, nhiều vị trí ưu tiên đã được bàn giao hoàn toàn, như đoạn qua Bảo Thuận - Gia Hiệp và khu vực nút giao Tân Châu. Đây là thuận lợi quan trọng để nhà thầu tổ chức thi công liên tục thay vì rời rạc như trước.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với xã Đạ Huoai về tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc ẢNH: HỮU TRI

Tân Phú - Bảo Lộc: điểm nghẽn tập trung ở Bảo Lộc, Đạ Huoai

Trái với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vẫn còn khá lớn diện tích đã phê duyệt nhưng chưa được bàn giao. Đây chính là nút thắt đáng chú ý nhất trong tiến độ hiện nay.

Theo báo cáo, tại phường 1 Bảo Lộc, vẫn còn nhiều hộ chưa bàn giao do chưa đồng thuận về giá bồi thường, vị trí liên quan tái định cư.

Riêng ở phường 2 Bảo Lộc là khu vực có diện tích thu hồi lớn nhưng tỷ lệ bàn giao mới đạt khoảng một nửa diện tích cần thu hồi. Phần lớn trường hợp chưa bàn giao xuất phát từ việc người dân cho rằng giá bồi thường thấp; một số hồ sơ còn vướng xác nhận điều kiện sản xuất nông nghiệp, nguồn gốc đất và ranh giới với dự án thủy điện Đam B'ri.

Tại xã Đạ Huoai, nhiều hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao do chưa đồng thuận giá đất, vị trí đất, phương án bồi thường hoặc yêu cầu tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp địa phương vận động, trường hợp không chấp hành sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định.

Đáng chú ý, các vị trí được xác định là ưu tiên đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Đoạn Km72 - Km76 đã bàn giao phần lớn mặt bằng; riêng nút giao Km74+200 đã hoàn tất. Đây là tín hiệu thuận lợi để hình thành các đoạn thi công liên tục.

Lâm Đồng quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn 2 tuyến cao tốc trọng điểm ẢNH: HỮU TRI

Quyết liệt giải phóng mặt bằng 2 tuyến cao tốc

Tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ngày 2.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên tục có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án chạy kịp tiến độ như kế hoạch.

Theo ông Hồ Văn Mười, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần linh hoạt, phối hợp tốt với địa phương để khẩn trương làm tốt công tác bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp tỉnh đã nhiều lần vận động, giải thích nhưng vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các nhà thầu phải tập trung quyết liệt vào thi công đối với những nơi đã bàn giao mặt bằng sạch.

Thi công cao tốc, đoạn qua phường 1 Bảo Lộc ẢNH: CHÍNH THÀNH

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, thuận lợi lớn nhất hiện nay là nhiều đoạn tuyến Bảo Lộc - Liên Khương đã có mặt bằng tương đối liền mạch; một số vị trí ưu tiên của cả 2 dự án cao tốc đã hoàn tất. Chỉ còn một số vị trí điểm nghẽn về giá bồi thường, nguồn gốc và pháp lý đất đai hoặc tranh chấp, tái định cư nằm ở phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến cuối tháng 10.2026, các điểm nghẽn về mặt bằng của cả 2 tuyến cao tốc trọng điểm này sẽ được giải quyết cơ bản, kịp tiến độ.