Thắp lửa trong tim khán giả

Thu Thủy
Thu Thủy
01/09/2025 04:13 GMT+7

Chỉ trong một thời gian ngắn, điện ảnh Việt chứng kiến những thành công rực rỡ của dòng phim chiến tranh - lịch sử. Từ Đào, phở và piano (kịch bản kiêm đạo diễn Phi Tiến Sơn) gây tiếng vang đầu năm 2024, đến Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lập kỷ lục doanh thu hơn trăm tỉ đồng khi khởi chiếu dịp lễ 30.4.

Và nay, Mưa đỏ đang là "hiện tượng phòng vé" với hơn 300 tỉ đồng chỉ sau 9 ngày ra mắt. Có thể gọi đây là sự hồi sinh ngoạn mục của thể loại phim tưởng chừng khó gần với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Những bộ phim đề tài lịch sử cách mạng - chiến tranh này đều chọn ra mắt vào những dịp lễ trọng đại của dân tộc. Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khởi chiếu đúng dịp kỷ niệm 50 năm hòa bình, đất nước thống nhất, còn Mưa đỏ (đạo diễn Bùi Thái Huyền, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai) xuất hiện trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Thời điểm này, khán giả không chỉ đi xem một bộ phim, mà còn tìm thấy nơi để gửi gắm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, để được sống lại lịch sử trong góc nhìn điện ảnh. Còn một yếu tố nữa như nhà sản xuất - đạo diễn Lương Đình Dũng nhận định: "Do Nhà nước, Chính phủ trong những năm gần đây đã có những chính sách, tương tác, khơi gợi tinh thần dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam, trong đó có giới trẻ và chính họ đang lan tỏa điều đó rất tốt. Đây là yếu tố quan trọng để đẩy các bộ phim lịch sử đến gần với khán giả hơn".

Có thể thấy những bộ phim chiến tranh - lịch sử không chỉ là sản phẩm nghệ thuật - giải trí mà ở đó, khán giả Việt nói chung và khán giả trẻ nói riêng đã được "chạm" vào lịch sử theo một cách khác. Họ thấy trên màn ảnh những gương mặt người lính trẻ trung, những lựa chọn sinh tử, những giằng xé nội tâm… Họ cũng thấy được tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình. Và từ đó, lịch sử trở thành câu chuyện ngay trước mắt và chạm vào trái tim.

Thành công của các tác phẩm kể trên không chỉ là những con số doanh thu mà còn là một tín hiệu: điện ảnh sử thi, điện ảnh cách mạng hoàn toàn có thể thu hút đông đảo khán giả nếu được làm tốt, không phải chỉ là những sản phẩm chuyển tải thông điệp, định hướng, tuyên truyền khô cứng. Lịch sử VN không thiếu chất liệu bi tráng, đủ sức tạo nên những câu chuyện điện ảnh lớn lao. Vấn đề là người làm phim có đủ tinh tế để chuyển tải hay không.

Có thể sắp tới sẽ có thêm nhiều bộ phim chiến tranh - lịch sử. Tuy nhiên, nói như đạo diễn Lương Đình Dũng, chúng ta phải chú trọng đẩy mạnh chất lượng, nếu không sẽ bão hòa. Đây cũng là một thách thức rất lớn. Quan trọng nhất vẫn là câu chuyện phim, xây dựng nhân vật thế nào cho chạm tới người xem, chuyển tải được bản sắc, con người Việt Nam, khơi gợi được tinh thần dân tộc, lòng yêu nước. Khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng vững chắc niềm tin của khán giả với dòng phim này, tạo nên sức mạnh lan tỏa trong nhiều thế hệ người Việt Nam, đồng thời hướng tới việc đưa những bộ phim chiến tranh - lịch sử của Việt Nam ra thế giới. 

Ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đặc biệt, khẳng định ý chí độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
