Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Nhà nước gần dân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/08/2025 06:03 GMT+7

Thông tin Chính phủ tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đã làm nức lòng người dân cả nước mấy ngày qua.

100.000 đồng đương nhiên không phải số tiền quá lớn với nhiều người, song món quà được tặng cho toàn dân dịp 80 năm lập nước chắc chắn là kỷ niệm không thể quên với người dân cả nước. Ý nghĩa mà món quà dịp tết Độc lập năm nay vượt xa những đo đếm vật chất thông thường bởi nó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người dân với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Quan trọng hơn, sự chăm lo ấy không chỉ ở món quà dịp 80 năm Quốc khánh. Chỉ vài ngày trước, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc đã cán đích sớm hơn kế hoạch. 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đã được sửa chữa, xây mới với tổng kinh phí 50.000 tỉ đồng. Trên cả nước cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cũng chỉ hơn 1 tuần trước, hôm 19.8, trong số 250 dự án được khởi công, khánh thành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, đã có thêm 22 dự án nhà ở xã hội khởi công với hàng chục ngàn căn hộ được bổ sung dành cho người thu nhập thấp. Đối tượng mua nhà ở xã hội cũng đang được mở rộng để người trẻ, thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn.

Cạnh đó, từ năm học 2025 - 2026 này, triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định miễn học phí cho học sinh cả nước; học sinh học 2 buổi mỗi ngày. Chính phủ cũng đang triển khai chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS cho 248 xã biên giới trên bộ toàn quốc, riêng trong năm 2025 sẽ hoàn thành 100 trường. Mới đây nhất, tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, Bộ Chính trị cũng yêu cầu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước.

Về chăm sóc sức khỏe toàn dân, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách tăng cường hỗ trợ BHYT. Sắp tới, khi nghị quyết mới của Bộ Chính trị về y tế được ban hành, lộ trình miễn viện phí toàn dân từ 2030 sẽ là một nỗ lực lớn nữa của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước XHCN đối với nhân dân…

Gần dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là bản chất của Nhà nước VN XHCN. Từ khi nhà nước mới thành lập cách nay 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Trong hình dung về kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh: "Đó là kỷ nguyên mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu".

8 thập niên kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, VN đang bước trên hành trình nối dài khát vọng, hướng tới mục tiêu "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như Bác Hồ mong muốn. Giữ được bản chất của một Nhà nước gần dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc chính là mấu chốt để VN tiến nhanh đến đích "hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc" của hành trình này.

Tin liên quan

Để miễn phí không lãng phí

Để miễn phí không lãng phí

Chỉ đạo về hướng tới miễn phí sách giáo khoa tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị được người dân đặc biệt quan tâm, trong đó có cả việc làm thế nào để sách giáo khoa dù miễn phí nhưng không lãng phí.

Cùng vun đắp một Việt Nam hạnh phúc

Nới để siết cấp sổ đỏ

Khám phá thêm chủ đề

Nhà nước Cách mạng tháng Tám Quốc khánh 2.9 Tết Độc lập 2.9 BHYT 80 năm Quốc khánh 2.9 tết Độc lập nhà ở xã hội miễn học phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận