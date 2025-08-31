Nhà nước gần dân

100.000 đồng đương nhiên không phải số tiền quá lớn với nhiều người, song món quà được tặng cho toàn dân dịp 80 năm lập nước chắc chắn là kỷ niệm không thể quên với người dân cả nước. Ý nghĩa mà món quà dịp tết Độc lập năm nay vượt xa những đo đếm vật chất thông thường bởi nó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người dân với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Quan trọng hơn, sự chăm lo ấy không chỉ ở món quà dịp 80 năm Quốc khánh. Chỉ vài ngày trước, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc đã cán đích sớm hơn kế hoạch. 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đã được sửa chữa, xây mới với tổng kinh phí 50.000 tỉ đồng. Trên cả nước cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cũng chỉ hơn 1 tuần trước, hôm 19.8, trong số 250 dự án được khởi công, khánh thành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, đã có thêm 22 dự án nhà ở xã hội khởi công với hàng chục ngàn căn hộ được bổ sung dành cho người thu nhập thấp. Đối tượng mua nhà ở xã hội cũng đang được mở rộng để người trẻ, thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn.

Cạnh đó, từ năm học 2025 - 2026 này, triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định miễn học phí cho học sinh cả nước; học sinh học 2 buổi mỗi ngày. Chính phủ cũng đang triển khai chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS cho 248 xã biên giới trên bộ toàn quốc, riêng trong năm 2025 sẽ hoàn thành 100 trường. Mới đây nhất, tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, Bộ Chính trị cũng yêu cầu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước.

Về chăm sóc sức khỏe toàn dân, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách tăng cường hỗ trợ BHYT. Sắp tới, khi nghị quyết mới của Bộ Chính trị về y tế được ban hành, lộ trình miễn viện phí toàn dân từ 2030 sẽ là một nỗ lực lớn nữa của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước XHCN đối với nhân dân…

Gần dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là bản chất của Nhà nước VN XHCN. Từ khi nhà nước mới thành lập cách nay 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Trong hình dung về kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh: "Đó là kỷ nguyên mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu".

8 thập niên kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, VN đang bước trên hành trình nối dài khát vọng, hướng tới mục tiêu "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như Bác Hồ mong muốn. Giữ được bản chất của một Nhà nước gần dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc chính là mấu chốt để VN tiến nhanh đến đích "hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc" của hành trình này.