Thắp sáng niềm tin và khát vọng nơi thành phố văn minh, nghĩa tình

Tôi đã từng sinh ra và lớn lên giữa TP.HCM, nơi nhịp sống chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trong ký ức tuổi thơ, những đêm "cúp điện" luân phiên với tiếng quạt mo cau kẽo kẹt và ánh đèn dầu leo lét đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.
Thế nhưng, nhìn vào sự rực rỡ của "Hòn ngọc Viễn Đông" ngày nay, ít ai thấu cảm hết được sự chuyển mình vĩ đại của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua. Đó là một hành trình không chỉ xây bằng bê tông, cốt thép mà còn bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả tấm lòng "tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình" của những người thợ.
Bước chân khai phá và bản lĩnh vượt khó
Sau ngày giải phóng, ngành điện thành phố mang tên Bác tiếp quản một hệ thống lưới điện chắp vá, lỗi thời và hư hỏng nặng sau chiến tranh. Những ngày đầu ấy, khó khăn chồng chất khi linh kiện thiếu thốn, nguồn điện hạn hẹp. Thế nhưng, bằng tinh thần "tự lực cánh sinh", các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã không quản ngày đêm duy trì dòng điện để khôi phục sản xuất, giữ vững mạch máu kinh tế cho một thành phố vừa bước qua khói lửa.
Hành trình 50 năm ấy là sự đổi thay mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng. Từ chỗ thiếu hụt phải cắt điện luân phiên, ngành điện đã vươn mình trở thành hệ thống cung ứng hiện đại hàng đầu cả nước, đảm bảo vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Những trạm biến áp 110 kV, 220 kV không người trực, những lưới điện thông minh dần hình thành, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về năng lực quản lý và vận hành hệ thống điện của thành phố đầu tàu kinh tế.
Công nghệ và chuyển đổi số: Nhịp đập của thời đại mới
Bước vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chứng minh vị thế dẫn đầu thông qua việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện. Đây không còn là những khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng giao dịch của người dân. Hình ảnh người công nhân ghi điện thủ công với cuốn sổ tay và cây bút chì giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng hệ thống đo xa thông minh và hóa đơn điện tử.
Sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và cung ứng điện đã tạo nên một diện mạo mới. Khách hàng giờ đây có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày, thanh toán hóa đơn hay yêu cầu sửa chữa chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại di động.
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) - cho phép thợ điện làm việc trực tiếp trên lưới đang có điện mà không cần ngắt quãng nguồn cung - chính là biểu tượng cho sự hiện đại và bản lĩnh của những con người không ngừng học hỏi. Ngành điện không chỉ bán năng lượng, họ đang cung cấp một dịch vụ khách hàng văn minh, minh bạch và tận tâm nhất.
Vẻ đẹp của ngành điện thành phố qua những hoạt động nghĩa tình
Sự phát triển của ngành điện không chỉ tập trung ở những tòa nhà cao tầng hay khu công nghiệp sầm uất. Giá trị nhân văn còn nằm ở việc mang ánh sáng đến những vùng sâu, vùng khó khăn và các đảo xa. Có những câu chuyện xúc động về niềm vui của người dân khi dòng điện lưới quốc gia xuyên biển về tới đảo, hay khi ánh điện rực rỡ thay thế cho đèn dầu tại các xã vùng ven khó khăn.
Nhờ có điện, kinh tế biển phát triển, việc học tập của con em vùng xa thuận lợi hơn, và đời sống văn hóa của bà con đã thực sự sang trang. Những công trình tiêu biểu này không chỉ là những cột mốc kỹ thuật, mà là những nhịp cầu nối liền nghĩa tình giữa ngành điện với người dân, minh chứng cho việc tận tâm phục vụ cộng đồng.
Đằng sau mỗi bóng đèn rực sáng là sự hy sinh thầm lặng của những "người lính áo cam". Họ là những người có mặt đầu tiên tại hiện trường sự cố, bất kể trưa hè nắng cháy hay trong những cơn mưa giông trắng trời của TP.HCM. Sự tận tụy của các anh không chỉ nằm ở tay nghề kỹ thuật giỏi mà còn ở thái độ ứng xử hòa nhã, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi tình huống.
Vẻ đẹp của ngành điện thành phố còn được lấp lánh với những hoạt động nghĩa tình: từ chương trình "Thắp sáng niềm tin", sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, đến các hoạt động chăm lo gia đình chính sách và xây dựng nhà tình nghĩa. Những hành động ấy đã lan tỏa hình ảnh đẹp về một ngành điện không chỉ hiện đại về công nghệ mà còn sâu nặng nghĩa tình, luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác.
50 năm - nửa thế kỷ - là một mốc son chói lọi ghi dấu sự lớn mạnh không ngừng của ngành điện TP.HCM. Với nền tảng vững chắc từ lịch sử và sự nhạy bén với công nghệ tương lai, hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một hệ thống điện thông minh, an toàn và thân thiện hơn nữa. Chúng ta có quyền tự hào về 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, chúc EVNHCMC luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để mãi là người "thắp sáng niềm tin" cho tương lai đất nước rạng ngời.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
