Thắp sáng niềm tin và khát vọng nơi thành phố văn minh, nghĩa tình

Tôi đã từng sinh ra và lớn lên giữa TP.HCM, nơi nhịp sống chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trong ký ức tuổi thơ, những đêm "cúp điện" luân phiên với tiếng quạt mo cau kẽo kẹt và ánh đèn dầu leo lét đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Thế nhưng, nhìn vào sự rực rỡ của "Hòn ngọc Viễn Đông" ngày nay, ít ai thấu cảm hết được sự chuyển mình vĩ đại của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua. Đó là một hành trình không chỉ xây bằng bê tông, cốt thép mà còn bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả tấm lòng "tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình" của những người thợ.

Ảnh: EVNHCMC

Bước chân khai phá và bản lĩnh vượt khó

Sau ngày giải phóng, ngành điện thành phố mang tên Bác tiếp quản một hệ thống lưới điện chắp vá, lỗi thời và hư hỏng nặng sau chiến tranh. Những ngày đầu ấy, khó khăn chồng chất khi linh kiện thiếu thốn, nguồn điện hạn hẹp. Thế nhưng, bằng tinh thần "tự lực cánh sinh", các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã không quản ngày đêm duy trì dòng điện để khôi phục sản xuất, giữ vững mạch máu kinh tế cho một thành phố vừa bước qua khói lửa.

Hành trình 50 năm ấy là sự đổi thay mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng. Từ chỗ thiếu hụt phải cắt điện luân phiên, ngành điện đã vươn mình trở thành hệ thống cung ứng hiện đại hàng đầu cả nước, đảm bảo vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Những trạm biến áp 110 kV, 220 kV không người trực, những lưới điện thông minh dần hình thành, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về năng lực quản lý và vận hành hệ thống điện của thành phố đầu tàu kinh tế.

Từ chỗ thiếu hụt phải cắt điện luân phiên... Ảnh: TGCC

... ngành điện đã vươn mình trở thành hệ thống cung ứng hiện đại hàng đầu cả nước Ảnh: TGCC

Công nghệ và chuyển đổi số: Nhịp đập của thời đại mới

Bước vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chứng minh vị thế dẫn đầu thông qua việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện. Đây không còn là những khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng giao dịch của người dân. Hình ảnh người công nhân ghi điện thủ công với cuốn sổ tay và cây bút chì giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng hệ thống đo xa thông minh và hóa đơn điện tử.

Sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và cung ứng điện đã tạo nên một diện mạo mới. Khách hàng giờ đây có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày, thanh toán hóa đơn hay yêu cầu sửa chữa chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại di động.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) - cho phép thợ điện làm việc trực tiếp trên lưới đang có điện mà không cần ngắt quãng nguồn cung - chính là biểu tượng cho sự hiện đại và bản lĩnh của những con người không ngừng học hỏi. Ngành điện không chỉ bán năng lượng, họ đang cung cấp một dịch vụ khách hàng văn minh, minh bạch và tận tâm nhất.

Biểu tượng cho sự hiện đại, nhân văn và bản lĩnh của những con người không ngừng học hỏi Ảnh: TGCC

Nhờ có điện, kinh tế biển phát triển, việc học tập của con em vùng xa thuận lợi hơn, và đời sống văn hóa của bà con đã thực sự sang trang Ảnh: TGCC

Vẻ đẹp của ngành điện thành phố qua những hoạt động nghĩa tình

Sự phát triển của ngành điện không chỉ tập trung ở những tòa nhà cao tầng hay khu công nghiệp sầm uất. Giá trị nhân văn còn nằm ở việc mang ánh sáng đến những vùng sâu, vùng khó khăn và các đảo xa. Có những câu chuyện xúc động về niềm vui của người dân khi dòng điện lưới quốc gia xuyên biển về tới đảo, hay khi ánh điện rực rỡ thay thế cho đèn dầu tại các xã vùng ven khó khăn.

Nhờ có điện, kinh tế biển phát triển, việc học tập của con em vùng xa thuận lợi hơn, và đời sống văn hóa của bà con đã thực sự sang trang. Những công trình tiêu biểu này không chỉ là những cột mốc kỹ thuật, mà là những nhịp cầu nối liền nghĩa tình giữa ngành điện với người dân, minh chứng cho việc tận tâm phục vụ cộng đồng.

Đằng sau mỗi bóng đèn rực sáng là sự hy sinh thầm lặng của những "người lính áo cam". Họ là những người có mặt đầu tiên tại hiện trường sự cố, bất kể trưa hè nắng cháy hay trong những cơn mưa giông trắng trời của TP.HCM. Sự tận tụy của các anh không chỉ nằm ở tay nghề kỹ thuật giỏi mà còn ở thái độ ứng xử hòa nhã, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi tình huống.

50 năm là một mốc son chói lọi ghi dấu sự lớn mạnh không ngừng của ngành điện TP.HCM Ảnh: TGCC

Vẻ đẹp của ngành điện thành phố còn được lấp lánh với những hoạt động nghĩa tình: từ chương trình "Thắp sáng niềm tin", sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, đến các hoạt động chăm lo gia đình chính sách và xây dựng nhà tình nghĩa. Những hành động ấy đã lan tỏa hình ảnh đẹp về một ngành điện không chỉ hiện đại về công nghệ mà còn sâu nặng nghĩa tình, luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác.

50 năm - nửa thế kỷ - là một mốc son chói lọi ghi dấu sự lớn mạnh không ngừng của ngành điện TP.HCM. Với nền tảng vững chắc từ lịch sử và sự nhạy bén với công nghệ tương lai, hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một hệ thống điện thông minh, an toàn và thân thiện hơn nữa. Chúng ta có quyền tự hào về 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, chúc EVNHCMC luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để mãi là người "thắp sáng niềm tin" cho tương lai đất nước rạng ngời.