Chính trị

Thắt chặt tình cảm nhân dân Việt Nam - Nga

TTXVN
TTXVN
02/10/2025 05:00 GMT+7

Chiều 1.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến gặp mặt Đoàn đại biểu Liên bang Nga dự Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Nga), Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển hợp tác Nga - Việt "Truyền thống và Hữu nghị" tổ chức trong hai ngày 30.9 và 1.10.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

ẢNH: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác Saint Petersburg tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đề ra nhiều phương hướng mới cho ngoại giao nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ thêm theo mô hình tổ chức mới, Việt Nam đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời sắp xếp lại hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Nhờ đó, các tổ chức này có thể phát huy vai trò chủ động, kết nối, đề xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác chiến lược và hợp tác nhân dân giữa hai nước; trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phát huy vai trò, sứ mệnh để kết nối, thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa nhân dân hai nước và các tổ chức xã hội của hai nước.

