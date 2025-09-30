Việt Nam - Nga phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống

Hợp tác nghị viện là kênh quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết luôn quan tâm, theo dõi và vui mừng trước những thành tựu của Nga trong thời gian qua. Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác liên nghị viện thời gian qua, coi hợp tác nghị viện là kênh quan trọng và là cơ chế giám sát rất hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ, các bộ, ngành hai nước, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ các rào cản pháp lý để thúc đẩy thực chất các dự án hợp tác song phương.

Tổng Bí thư đề nghị Duma Quốc gia Nga sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma Quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là kim ngạch thương mại giữ tốc độ tăng trên 20%, lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam năm sau cao gấp đôi năm trước. Đồng thời khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực GD-ĐT, khoa học - công nghệ - kỹ thuật và y tế; khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai nước.

Đề nghị phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ẢNH: TUẤN MINH

Cảm ơn sự quan tâm của phía Nga đối với cộng đồng người Việt tại Nga, Chủ tịch nước đề nghị Duma Quốc gia, Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ song phương. Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam sang thăm nước Nga tươi đẹp, thông qua việc miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin khẳng định Quốc hội Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển KT-XH mà Việt Nam đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo các cơ quan của Nga, các đảng phái chính trị Nga luôn thống nhất cao ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, mong muốn không ngừng củng cố tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vì lợi ích của hai dân tộc.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực; hỗ trợ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỉ USD, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin Ảnh: TTXVN

Ông V.Volodin khẳng định Quốc hội Nga luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỉ USD như kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, GD-ĐT, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác địa phương, du lịch và lao động.