Chính trị

Tăng cường hợp tác Việt - Nga về biển

TTXVN
17/09/2025 06:50 GMT+7

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev đang có chuyến thăm tới VN từ ngày 15 - 18.9.

Ngày 16.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Nikolai Patrushev. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội đồng Biển Liên bang Nga và cá nhân ông Nikolai Patrushev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với VN về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ VN trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tăng cường hợp tác Việt - Nga về biển - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Nikolai Patrushev

ẢNH: TTXVN

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với VN như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới và nhất trí cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm, đồng thời mở rộng và nâng tầm hợp tác song phương trong lĩnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, vật liệu mới và các sản phẩm, công nghệ khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ủng hộ Nga nâng cao vai trò và tiếng nói ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của VN và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, ông Nikolai Patrushev đã trân trọng trao cho Tổng Bí thư Tô Lâm Huy chương "Vì hợp tác trong lĩnh vực Biển" để ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và vai trò mang tính định hướng về hợp tác song phương trong lĩnh vực biển.

Tăng cường hợp tác Việt - Nga về biển - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Nikolai Patrushev

ẢNH: TTXVN

Chiều 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga thời gian qua. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ VN trong không gian biển, cũng như trong các lĩnh vực truyền thống và trụ cột như quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải… phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an toàn hàng hải tại Biển Đông; đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

