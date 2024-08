Chiều 2.8, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại sự kiện, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hà Nội có sự phát triển mạnh mẽ, sáng tạo cả về nội dung và hình thức; nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm phát huy rất hiệu quả, phù hợp với xu thế xã hội, được ghi nhận và nhân rộng trong toàn quốc. Trong đó, P.Cửa Đông (Q.Hoàn Kiếm) là một trong những điểm sáng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thủ đô.



Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Hà Nội nói chung và Q.Hoàn Kiếm, P.Cửa Đông nói riêng đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân"; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, địa bàn; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.