Thầy cô giáo là hình tượng cao đẹp, luôn được kính trọng, tôn vinh

Nội dung này được Thủ tướng phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, trong đó nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành, phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người".

K HÔNG ĐỂ HỌC SINH THIẾU TRƯỜNG, THIẾU LỚP, THIẾU ĂN, THIẾU MẶC, THIẾU THẦY CÔ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển đột phá hơn, vừa chú trọng khắc phục hạn chế, bất cập, vừa tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. "Dứt khoát không để học sinh (HS) thiếu trường, thiếu lớp, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thầy cô", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu thực hiện chuyển đổi trạng thái, coi GD-ĐT là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; chuyển phương pháp giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học.

Mọi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa theo hướng mọi công dân được tiếp cận bình đẳng giáo dục, nhất là người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; nghiên cứu tuyển sinh đại học theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển sinh bảo đảm phù hợp, nâng cao chất lượng; xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, hiện đại, phù hợp thực tế hơn nữa, học đi đôi với hành, học thật, thi thật, hiệu quả thật, thầy cô tạo động lực, truyền cảm hứng cho HS; gia đình, xã hội, nhà trường là nền tảng, bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho thầy cô và HS.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc "có HS phải có giáo viên" nhưng phải hợp lý, hiệu quả.

Tăng cường đào tạo, đào tạo lại giáo viên, kể cả về đạo đức nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xây dựng cơ chế huy động các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, người nước ngoài... tham gia hoạt động giáo dục, đào tạo trong nhà trường.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút HS giỏi theo học ngành sư phạm.

"P HẢI LÀM VÌ MỆNH LỆNH TRÁI TIM"

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại xã miền núi Bát Mọt (Thanh Hóa) tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", cũng như quan điểm của Đảng, Nhà nước ta khẳng định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Mới đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm phát triển giáo dục và đào tạo toàn diện, bao trùm hơn với tinh thần "không có ai bị bỏ lại phía sau" và bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục của các dân tộc, các vùng miền, các đối tượng, nhất là những đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận 81 về đầu tư, xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, trong đó Thanh Hóa có 16 xã.

"Nếu không có trường nội trú này thì rất nhiều cháu không được tới trường. Phải có các trường nội trú để tất cả các cháu được tới trường, gieo con chữ cho các cháu, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, giúp các cháu lớn lên, trưởng thành, hiện thực hóa khát vọng của mình. Đây là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội, của nhà trường, của tất cả chúng ta. Chúng ta phải làm với tất cả tấm lòng, tình cảm, nhiệt huyết của mình, vì mệnh lệnh từ trái tim, từ tình cảm đong đầy với các em, các cháu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu huy động mọi nguồn lực, bảo đảm quỹ đất phù hợp để xây trường, lớp học, nhất là bổ sung trường, lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền, trước mắt thí điểm đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025.

C HUYỂN MẠNH SANG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá; thúc đẩy ứng dụng các mô hình giáo dục số, quản trị giáo dục thông minh.

Cũng trong tháng 10, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trong đó đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn.

Thủ tướng nêu rõ: "Cần chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực, tăng cường tự học, trải nghiệm sáng tạo, hướng HS phát huy tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan".

Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lối sống văn hóa, truyền thống lịch sử, chính trị, tư tưởng, pháp luật, kinh tế, tài chính, quốc phòng và an ninh. Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt bạo lực học đường, ma túy học đường.

Với các cơ sở đào tạo, Thủ tướng chỉ đạo đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển cho các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; chú trọng các ngành, lĩnh vực kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhất là các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và các ngành mới (AI, bán dẫn, đường sắt cao tốc, điện hạt nhân...). Trong đó, tập trung triển khai Đề án đào tạo tài năng, ưu tiên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, ứng dụng, phát triển AI phù hợp. Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành để tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh xã hội học tập, học tập suốt đời; xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông.