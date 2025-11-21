Thầy cô vùng ngập lụt Phú Yên: Ngày 20.11 không hoa, chỉ những nồi cơm nghĩa tình

Những năm trước, Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 ở Trường THPT Nguyễn Văn Linh luôn rộn ràng hoa tươi, lời chúc và tiếng cười học trò. Nhưng 20.11 năm nay lại trầm lặng đến nghẹn lòng. Ngập lụt bất ngờ ập xuống, cuốn theo sự bình yên thường ngày và khiến thầy cô chỉ còn một nỗi lo bà con đang đói rét giữa dòng lũ.

Thương người dân chạy lũ, nhiều gia đình bị cô lập, thầy cô quyết định góp tiền mua gạo, thịt, rau… rồi cùng nhau nhóm bếp, nấu từng nồi cơm nóng mang gửi vào vùng ngập.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 không hoa, các thầy cô Trường THPT Nguyễn Văn Linh nhóm bếp, nấu từng nồi cơm nóng gửi bà vùng ngập lụt ẢNH: NHƯ THOA

"Mình chẳng nghĩ gì đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 cả. Chỉ lo bà con còn mắc kẹt, thiếu ăn. Nhà không ngập thì càng phải cố gắng giúp. Nghĩ cảnh ba mẹ ai đó đang co ro trên mái nhà chờ cứu trợ là mình lại quên hết mệt", cô Kim Thơ chia sẻ.

Từ tờ mờ sáng, nhà cô Thanh Hải trở thành "bếp cứu trợ" của cả nhóm. Người nhặt rau, người vo gạo, người chia suất… mọi việc diễn ra nhanh, gọn nhưng đầy ấm áp.

"Học trò còn trêu: Hôm nay là ngày của cô mà cô chẳng nhớ! Nhưng thật lòng, ai còn nghĩ đến 20.11 khi ngoài kia bà con mình đang oằn mình trong nước lũ. Lạ lắm, hai ngày dầm mưa mà không ai bệnh", cô Hải cười.

Các thầy cô dầm mưa, mang cơm đến gửi lực lượng cứu hộ chuyển đến bà con vùng lũ ẢNH: NHƯ THOA

Không còn những cuộc gặp mặt hay lời chúc như mọi năm, nhóm giáo viên chỉ có một mục tiêu làm sao để bát cơm nghĩa tình đến tay bà con nhanh nhất.

"Chạy bếp từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mà chẳng ai than mệt. Vui vì mình góp được chút gì đó", cô Nguyễn Thị Loan kể.

Còn cô Nguyễn Thị Thử suốt mấy ngày qua thậm chí quên luôn Ngày nhà giáo Việt Nam. Trong lòng cô chỉ có một điều: "Miễn bà con no bụng, ấm lòng là được".