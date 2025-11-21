Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thầy cô vùng ngập lụt Phú Yên: Ngày 20.11 không hoa, chỉ những nồi cơm nghĩa tình

Đức Huy
Đức Huy
21/11/2025 22:19 GMT+7

Khi ngập lụt bao phủ, tập thể giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh (ở P.Hòa Hiệp, Đắk Lắk; thuộc TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ) đã biến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 thành ngày sẻ chia, cùng nhau nấu cơm, chuẩn bị thức ăn tiếp sức bà con vùng lũ.

Những năm trước, Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 ở Trường THPT Nguyễn Văn Linh luôn rộn ràng hoa tươi, lời chúc và tiếng cười học trò. Nhưng 20.11 năm nay lại trầm lặng đến nghẹn lòng. Ngập lụt bất ngờ ập xuống, cuốn theo sự bình yên thường ngày và khiến thầy cô chỉ còn một nỗi lo bà con đang đói rét giữa dòng lũ.

Thương người dân chạy lũ, nhiều gia đình bị cô lập, thầy cô quyết định góp tiền mua gạo, thịt, rau… rồi cùng nhau nhóm bếp, nấu từng nồi cơm nóng mang gửi vào vùng ngập.

Thầy cô vùng ngập lụt Phú Yên: Ngày 20.11 không hoa, chỉ những nồi cơm nghĩa tình - Ảnh 1.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 không hoa, các thầy cô Trường THPT Nguyễn Văn Linh nhóm bếp, nấu từng nồi cơm nóng gửi bà vùng ngập lụt

ẢNH: NHƯ THOA

"Mình chẳng nghĩ gì đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 cả. Chỉ lo bà con còn mắc kẹt, thiếu ăn. Nhà không ngập thì càng phải cố gắng giúp. Nghĩ cảnh ba mẹ ai đó đang co ro trên mái nhà chờ cứu trợ là mình lại quên hết mệt", cô Kim Thơ chia sẻ.

Từ tờ mờ sáng, nhà cô Thanh Hải trở thành "bếp cứu trợ" của cả nhóm. Người nhặt rau, người vo gạo, người chia suất… mọi việc diễn ra nhanh, gọn nhưng đầy ấm áp.

"Học trò còn trêu: Hôm nay là ngày của cô mà cô chẳng nhớ! Nhưng thật lòng, ai còn nghĩ đến 20.11 khi ngoài kia bà con mình đang oằn mình trong nước lũ. Lạ lắm, hai ngày dầm mưa mà không ai bệnh", cô Hải cười.

Thầy cô vùng ngập lụt Phú Yên: Ngày 20.11 không hoa, chỉ những nồi cơm nghĩa tình - Ảnh 2.

Các thầy cô dầm mưa, mang cơm đến gửi lực lượng cứu hộ chuyển đến bà con vùng lũ

ẢNH: NHƯ THOA

Không còn những cuộc gặp mặt hay lời chúc như mọi năm, nhóm giáo viên chỉ có một mục tiêu làm sao để bát cơm nghĩa tình đến tay bà con nhanh nhất.

"Chạy bếp từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mà chẳng ai than mệt. Vui vì mình góp được chút gì đó", cô Nguyễn Thị Loan kể.

Còn cô Nguyễn Thị Thử suốt mấy ngày qua thậm chí quên luôn Ngày nhà giáo Việt Nam. Trong lòng cô chỉ có một điều: "Miễn bà con no bụng, ấm lòng là được".

Tin liên quan

Thầy giáo hơn 14 năm 'tiếp sức đường dài' cho học trò vùng biên

Thầy giáo hơn 14 năm 'tiếp sức đường dài' cho học trò vùng biên

Giữa vùng đất Ea Súp nắng gió của tỉnh Đắk Lắk, có một giáo viên vượt hơn 60 cây số để không chỉ 'gieo chữ' cho học trò vùng biên, mà còn làm hết sức mình để các em được sống khỏe, học tốt.

Khám phá thêm chủ đề

Ngập lụt ngập lụt Phú Yên thầy cô vùng lũ Đắk Lắk Phú Yên Thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận