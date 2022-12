Thay đổi lớn trong chính sách Covid-19 của Trung Quốc

Sắp mở cửa

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tối 26.12 thông báo từ ngày 8.1.2023, việc ứng phó với Covid-19 sẽ giảm từ cấp 1 xuống cấp 2. Theo đó, Covid-19 sẽ được xem là bệnh loại A, chung nhóm với bệnh dịch hạch và bệnh tả. NHC cũng đổi tên của Covid-19, từ “bệnh viêm phổi do vi rút corona chủng mới” thành “bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới”. Hoàn Cầu thời báo đưa tin quyết định này được đưa ra do biến thể Omicron đã trở thành chủng chiếm ưu thế, dẫn đến chỉ một số ca nhiễm có triệu chứng viêm phổi.

Việc hạ cấp ứng phó dịch bệnh giúp Trung Quốc có thể nới lỏng biên giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc (MFA) ngày 27.12 cho biết từ ngày 8.1.2023, người nhập cảnh nước này không còn phải xét nghiệm PCR và người có sức khỏe bình thường không còn phải trải qua bất kỳ quy trình cách ly nào. Tuy nhiên, MFA khuyến nghị hành khách xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành và không cần xin mã sức khỏe từ các cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài nếu có kết quả âm tính. MFA cho biết Trung Quốc sẽ dần khôi phục hoạt động vận tải hành khách xuất nhập cảnh qua các cảng đường thủy, đường bộ, cũng như du lịch nước ngoài và vận tải thương mại một cách có trật tự dựa trên tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng hỗ trợ của các ngành.

Việc phong tỏa quy mô lớn và hạn chế di chuyển do chính quyền địa phương áp đặt sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Trung Quốc lưu ý việc hạ cấp không có nghĩa là bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát Covid-19 mà công tác này sẽ được trao lại cho hệ thống y tế. Cơ chế kiểm soát và phòng ngừa Covid-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 27.12 đã công bố 5 tài liệu liên quan đến cách theo dõi vi rút và xét nghiệm. Theo đó, người dân sẽ không phải xét nghiệm PCR hàng loạt mà mỗi cá nhân sẽ được xét nghiệm riêng. Nếu dịch lan rộng, cần thực hiện các biện pháp để giảm tụ tập đông người như đi làm vào khung giờ khác nhau, giảm tần suất gặp mặt trực tiếp hay ngưng dịch vụ ăn tại chỗ.

Tác động đến nhiều lĩnh vực

Việc Trung Quốc hạ cấp dịch bệnh đã mang đến dấu hiệu tích cực cho việc phục hồi ngành du lịch. Dữ liệu từ Công ty du lịch Trip.com cho thấy trong vòng nửa giờ sau khi thông báo được đưa ra, số lượt tìm kiếm các điểm đến phổ biến ở nước ngoài trên nền tảng này đã tăng gấp 10 lần. Số lượt tìm kiếm vé máy bay đi nước ngoài và khách sạn ở nước ngoài trên nền tảng cũng đạt mức cao nhất trong 3 năm qua. Tongcheng Travel cũng cho biết sau khi tin tức được công bố, lượng tìm kiếm tức thời về vé máy bay quốc tế trên nền tảng này đã tăng 850%.





Reuters dẫn lời ông Chu Siêu Bình, chiến lược gia của Hãng quản lý tài sản JPMorgan, nhận định thay đổi chính sách mới nhất từ Trung Quốc cho thấy hoạt động kinh tế ở hầu hết các thành phố lớn có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Điều này rất tích cực đối với các nhà đầu tư. Ông Chu cũng cho biết việc Trung Quốc mở cửa trở lại, kéo theo việc nối lại các chuyến đi nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc, sẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ và tiêu dùng bên ngoài đất nước này, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, các thay đổi mới cũng mang đến lo ngại. Hoàn Cầu thời báo dẫn lời quan chức thuộc Cục Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh của NHC cho biết rủi ro tiềm ẩn có thể xuất hiện do người mang vi rút và những người tiếp xúc gần không còn bị cách ly. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ lây nhiễm và số lượng bệnh nhân Covid-19 cần điều trị y tế trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, việc nhân viên y tế bị lây bệnh sẽ làm giảm số lượng nhân viên y tế sẵn có. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt tương đối nguồn lực y tế ở một số khu vực trong giai đoạn đầu có thể sẽ xảy ra.