Thấy mảnh li ti trong nước bình thủy: Bác sĩ lý giải nguyên nhân, cách xử trí

Có ý kiến cho rằng hiện tượng này vô hại, trong khi người khác lại khuyên không nên uống. Thậm chí, có người nói dù mua lại bình thủy mới vẫn gặp tình trạng này nên không biết xử lý ra sao.

Các mảnh li ti trong suốt khi rót nước từ bình thủy ra ly ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao nước bình thủy có những mảnh li ti?

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), có 3 nguyên nhân chính thường gặp gây xuất hiện các mảnh li ti, trong suốt hoặc có ánh kim nhẹ trong bình thủy, bình giữ nhiệt:

Lắng đọng cặn vôi (phổ biến nhất): Nước máy hoặc nước giếng khoan chưa lọc kỹ có thể chứa khoáng chất hòa tan. Khi đun sôi hoặc giữ nóng lâu trong bình, khoáng chất kết tủa thành lớp màng mỏng ở đáy và thành bình. Lâu ngày, lớp màng có thể dày lên, khô và bong thành những mảnh nhỏ li ti trong nước.

Lớp tráng men hoặc màng bảo vệ bị bong tróc. Với bình thủy ruột thủy tinh, lớp tráng bạc hoặc màng phản xạ nhiệt có thể bị bào mòn, bong thành các mảnh mỏng do thời gian dài sử dụng, thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc va đập. Còn bình giữ nhiệt ruột inox nếu kém chất lượng có thể có lớp phủ tạo bóng giá rẻ, dễ bị axit trong nước cam, chanh hoặc trà ăn mòn, bong thành mảnh li ti trong suốt hoặc óng ánh.

Dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc cọ xát sai cách: Việc dùng các miếng cọ rửa bằng kim loại, bàn chải cứng hoặc các chất tẩy rửa có tính axit/kiềm quá mạnh để chà xát có thể làm trầy xước, phá hủy lớp bảo vệ lòng bình. Các mảnh vụn nhỏ từ vết xước có thể bong ra khi gặp nước nóng.

Hình ảnh bên trong lòng bình thủy được người dân đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nguy cơ sức khỏe nào có thể xảy ra?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Chương, Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), nếu các mảnh li ti là cặn khoáng/vụn màng phủ, silicone (thường gặp) thì hầu như vô hại khi nuốt lượng nhỏ. Cặn khoáng sẽ bị axit dạ dày hòa tan; các vụn màng mỏng hoặc silicone trơ sẽ tự đào thải ra ngoài theo phân sau 24 - 48 giờ mà không gây tổn thương tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu là mảnh cứng, sắc nhọn (hiếm gặp), có thể gây cọ xát, trầy xước niêm mạc hầu họng, thực quản hoặc dạ dày, trường hợp nặng có thể gây viêm hoặc xuất huyết.

“Mẹo thử nhanh là vớt vài mảnh li ti rồi thả vào chén giấm nóng hoặc nước cốt chanh. Nếu mảnh sủi bọt rồi tan biến, đó 100% là cặn canxi vô hại; nếu không tan, đó là mảnh nhựa hoặc màng phủ thoái hóa, người dùng cần được theo dõi biểu hiện sau khi uống phải”, bác sĩ Chương nói.

Để đảm bảo an toàn, nên ngừng sử dụng bình ngay lập tức khi:

Rỉ sét bên trong ruột bình.

Bong tróc, nứt nẻ lòng bình.

Có mùi hôi hóa chất lạ hoặc mất khả năng giữ nhiệt.

Nên lựa chọn bình thủy hoặc bình giữ nhiệt kỹ càng, thay bình mới sau 1 thời gian sử dụng ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Lời khuyên dùng bình giữ nhiệt an toàn

Để bảo vệ bản thân và gia đình khi sử dụng bình thủy hoặc bình giữ nhiệt, bác sĩ Đức Thành khuyên nên áp dụng các nguyên tắc sau:

Chỉ mua bình làm bằng inox 304 hoặc inox 316 (được dập nổi ký hiệu trong lòng bình). Phần nắp phải làm bằng nhựa nguyên sinh như nhựa PP hoặc Tritan không chứa BPA. Bình làm bằng inox chất lượng tốt (304) sẽ không hút nam châm hoặc chỉ hút cực kỳ nhẹ. Nếu nam châm hút rất mạnh, đó là inox pha nhiều sắt và tạp chất, chất lượng kém.

Không dùng bình giữ nhiệt inox để chứa các loại nước có tính axit cao (nước cam, chanh, nước mơ, sấu, trà đậm...).

Tránh mua các loại bình rẻ bán tràn lan không có nhãn mác, mã vạch hay chứng nhận an toàn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Chương, Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), cho biết sau khi uống nước chứa mảnh li ti trong bình giữ nhiệt, nếu nuốt nghẹn, đau buốt không nuốt được, ho sặc, khó thở, nôn ra máu, đau tức ngực hoặc đau bụng dữ dội, cần đi cấp cứu ngay. Người dân cũng không được tự gây nôn hoặc nuốt thức ăn đặc như cơm, bánh mì vì có thể tăng khả năng tổn thương thực quản và ống tiêu hóa. Cách xử trí đúng gồm: Soi đèn kiểm tra lòng và nắp bình thủy xem có nứt vỡ, mẻ góc hay không; giữ lại mẫu nước, cặn hoặc mảnh vỡ nghi ngờ để mang theo. Ngừng ăn uống; bình tĩnh, tránh khạc nhổ mạnh hoặc cử động cổ đột ngột. Đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nội soi, mang theo vật dụng nghi ngờ. Mẫu vật giúp bác sĩ xác định vật liệu, độ cứng và độ sắc để lựa chọn cách chẩn đoán, dụng cụ gắp phù hợp.





