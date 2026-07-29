Phẫu thuật lấy búi tóc dài gần 20 cm trong dạ dày bệnh nhi mắc hội chứng Pica

Ngày 29.7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công, lấy ra búi tóc dài gần 20 cm trong bụng bệnh nhi 4 tuổi.

Bác sĩ phẫu thuật đang lấy búi tóc dài gần 20 cm ra khỏi dạ dày bệnh nhi ẢNH: BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Trước đó, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn nhiều nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị nhưng không thuyên giảm.

Khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc dị vật trong dạ dày nên phải tiến hành phẫu thuật. Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra búi tóc dài gần 20 cm bó lẫn cùng sợi vải.

Người thân bệnh nhi cho biết, bệnh nhi có thói quen ngậm và nuốt tóc. Từ kết quả phẫu thuật và khai thác tiền sử bệnh nhân, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc hội chứng Pica khiến trẻ có xu hướng ăn hoặc nuốt những vật không phải thực phẩm như tóc, giấy, đất, cát, vải, nhựa...

Khi tóc được nuốt vào dạ dày trong thời gian dài sẽ không thể tiêu hóa mà tích tụ thành búi, có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, loét dạ dày, xuất huyết, thủng dạ dày hoặc tắc ruột.

Những trường hợp búi tóc kéo dài xuống ruột non còn được gọi là hội chứng Rapunzel, một biến chứng rất hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có thói quen nhổ tóc, ăn tóc hoặc thường xuyên đưa các vật lạ vào miệng, cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và can thiệp sớm.

Việc điều trị không chỉ dừng lại ở lấy bỏ dị vật mà còn cần phối hợp theo dõi, tư vấn tâm lý và điều chỉnh hành vi để ngăn ngừa tái phát.

Những dấu hiệu cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, như: trẻ đau bụng kéo dài hoặc đau từng cơn; nôn ói, chán ăn, sụt cân; sờ thấy khối cứng vùng bụng; trẻ có thói quen ăn tóc, giấy, đất, cát hoặc các vật không phải thực phẩm.