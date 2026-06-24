Bé 4 tuổi đau bụng kéo dài, phát hiện búi tóc dài 10 cm trong dạ dày

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) ngày 24.6 cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi lấy thành công búi tóc lớn trong dạ dày 1 bé gái 4 tuổi.

Trước đó, bé D.K.N (4 tuổi, ở xã Tuyên Phú, Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn kéo dài 2 ngày. Theo người nhà, ban đầu gia đình nghĩ trẻ chỉ bị đau bụng thông thường nên theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, khi các triệu chứng không cải thiện, bé được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.

Kết quả siêu âm phát hiện một khối bất thường trong dạ dày kích thước khoảng 5,6 x 2,4 cm. Sau đó, bệnh nhi được chỉ định nội soi tiêu hóa để xác định nguyên nhân.

Búi tóc được lấy ra từ dạ dày của bệnh nhi 4 tuổi ẢNH: BVCC

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày của trẻ có 2 khối bã lớn, chủ yếu hình thành từ tóc quấn lẫn thức ăn. Các dị vật này kết tụ thành một búi dài khoảng 10 cm. Toàn bộ khối bã đã được lấy ra thành công bằng phương pháp nội soi.

Khai thác thêm bệnh sử, gia đình cho biết bé sống cùng ông bà và có nhiều thói quen bất thường kéo dài như ăn tóc, ăn cát, thường xuyên đưa các vật lạ xung quanh vào miệng.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết đây là biểu hiện điển hình của hội chứng ăn vật lạ (Pica), tình trạng trẻ có xu hướng ăn những thứ không phải thực phẩm như tóc, đất, cát... Các vật chất này không thể tiêu hóa, dễ tích tụ trong đường tiêu hóa tạo thành khối bã, gây đau bụng kéo dài, nôn ói, tắc ruột, loét hoặc chảy máu đường tiêu hóa. Nhiều trường hợp khối bã quá lớn có thể phải can thiệp phẫu thuật.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị thiếu máu nặng với nồng độ hemoglobin chỉ 74 g/L. Hình ảnh hồng cầu nhỏ, nhược sắc gợi ý tình trạng thiếu sắt kéo dài. Các chuyên gia nhận định thiếu sắt và hội chứng ăn vật lạ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, khi trẻ thiếu sắt có thể xuất hiện hành vi ăn các vật không phải thức ăn và ngược lại.

Bác sĩ Ngọc Hân khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có biểu hiện ăn tóc, đất, cát, giấy hoặc các vật lạ khác. Việc đưa trẻ đi khám sớm giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng cũng như các vấn đề hành vi liên quan, từ đó kịp thời phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.