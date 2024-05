Thấy người vui mình cũng vui lây

Từ khi còn đương chức…

Ông Trần An (sinh năm 1966, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vào ngành Công an năm 1982. Năm 1983, ông công tác tại Công an P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Quá trình công tác với 20 năm làm cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực và kể cả sau này, ông luôn gần gũi, gắn bó với bà con địa phương. Từ khi còn là chiến sĩ đến lúc giữ trọng trách Phó công an P.Tân Chính, ông luôn gương mẫu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức trong sáng của người chiến sĩ, cán bộ công an nhân dân. Năm 2011, 2013, ông là chiến sĩ tiên tiến; các năm 2010, 2012, 2014 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ông An (bìa phải) mang lương thực thực phẩm hỗ trợ bà con trong cơn đại dịch Lê Kung Diễm

Trong cương vị phó công an phường, phụ trách quản lý hành chính, ông đạt nhiều thành tích được Ban giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương. Khoảng những năm 1980, ông từng giúp nạn nhân bị móc túi, bị lừa gạt mất hết vốn, ở chợ Tam Giác, bằng cách vận động tiểu thương ủng hộ tiền… an ủi người bị hại. Năm 2005, một người đi xe đạp thồ bị đột quỵ chết trong khu vực, ông kêu gọi bà con giúp hơn 3 triệu đồng, trao cho người nhà nạn nhân.

Năm 2007, khi đang là cảnh sát khu vực khối phố Tân Ninh B, ông đã vận động bà con đóng góp tiền, xin tôn, xà gồ dựng nhà cho ông Hồ Đắc Trí (đối tượng hình sự) có nơi ở ổn định. Trường hợp khác là chị Hồng có con trai đi tù, hoàn cảnh khó khăn, con dâu thì sinh nở, nhà dột nát, thậm chí không có chỗ nằm khô ráo. "Lúc bấy giờ tôi đang chuẩn bị một số tôn, cây để lợp lại mái nhà bị dột. Thấy tình cảnh này, tôi nhờ mấy anh em dân phòng mang hết số vật tư kia lên giúp dựng nhà cho con dâu chị Hồng ở trước đã!", ông kể.

Từ năm 2013 đến nay, ông nhận giúp đỡ ông Võ Thanh Dân (tổ dân phố 32, khối Tân Ninh A), một người cao tuổi bị đột quỵ, đi lại khó khăn, sống neo đơn khi hằng tháng gửi một bao gạo trị giá 150 nghìn đồng.

Giúp người khác một cách vô tư, trong sáng, không vụ lợi nên ông được bà con trong phường cảm mến. Quan điểm của ông là giúp đỡ, chỉ dẫn bà con một cách chu đáo trong việc làm thủ tục giấy tờ. Cứ nghĩ họ cũng như mình, tâm lý là mong muốn làm được giấy tờ trôi chảy, thì ra sức giúp. Thấy họ vui khi được việc mình cũng vui lây.

... đến lúc vừa nghỉ hưu

Năm 2016, ông chuyển công tác đến Công an P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê. 3 năm sau, ông về nghỉ hưu tại phường Tân Chính (với cấp bậc trung tá). Về địa phương, ông làm Phó bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 20, khối Chính Trạch 2 và Chủ tịch Hội từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em phường.

Ông An (đứng thứ hai, bên phải hàng sau) và các bạn trẻ bên tủ bánh mì tình thương Lê Kung Diễm

Con gái đầu của ông, cô Trần Hà Tiểu My (sinh 1993) tham gia Hội Từ thiện Sông Hàn. Cô đề xuất ba mình tổ chức tủ bánh mì tình thương giúp những người khó khăn, cơ nhỡ, nhất là những người chạy xe ôm, bán vé số dạo, lượm phế liệu, người cao tuổi không còn sức lao động sống neo đơn... Nhà bày bán hàng tạp hóa, nước giải khát, vợ ông - bà Bùi Thị Thu Sương, thường để dành vỏ lon bia bán rồi bỏ heo đất. Dồn đến cuối năm, đập heo đất mua mắm muối, gạo nếp giúp những người khó khăn.

Vào những dịp rằm lớn, ông dành vài chục suất quà, mỗi suất 250 nghìn đồng trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn, trẻ em khuyết tật... Mỗi cuối năm, ông và bạn bè, các nhà hảo tâm về Đại Lộc, đến các xã Đại Chánh, Đại Nghĩa trao quà tết cho bà con, trao quà cho học sinh nghèo… với kinh phí kêu gọi từ gia đình, anh em, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Các hoạt động của gia đình ông được Đảng ủy, chính quyền P.Tân Chính quan tâm, hỗ trợ rất nhiệt tình.

Đáng nói, từ hoạt động thiện nguyện của ông An, có cô H.T.N.U – cũng là người tâm huyết với việc từ thiện, đã nhờ ông kết nối giúp 50 trường hợp đang chạy thận, để mỗi tháng sẽ tặng 500 nghìn đồng/người. Ông tìm chỗ trọ của các bệnh nhân, lên danh sách… Hằng tháng, cô N.U. sẽ chuyển khoản hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ được sau một năm thì dừng do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch bệnh. Nhưng mỗi khi ông đi tặng quà, liên hệ với N.U. đều được cô tiếp sức cả trăm suất quà, giá trị vài chục triệu đồng (trong đợt giúp những trường hợp bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam không về quê ăn tết được).

Đầu tháng 5.2023, ông vận động các nhà hảo tâm sửa chữa một căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đó là căn nhà của bà Lê Thị Tấn, tổ DP 24, khối Chính Trạch 2. Bà nuôi hai cháu khuyết tật, chồng đi giữ xe cho mấy quán cà phê, con gái làm thợ may...

Vẫn một tâm nguyện làm từ thiện

Bỏ qua đàm tiếu, thị phi mới làm từ thiện được, nhiều người nghĩ vậy. Tôi hỏi cảm nghĩ của ông khi ai đó buông lời không hay, thậm chí xúc xiểm, ông bảo rằng lời ra tiếng vào cũng có, chẳng hạn xầm xì: làm từ thiện chắc cũng kiếm ăn trong đó; gia đình, bà con khó khăn không cho lại làm cái chuyện bao đồng... Song quan điểm của ông là im lặng làm. Tự nhủ miễn sao lương tâm mình không thấy cắn rứt là được. Ông chia sẻ: "Giúp bà con, anh chị em thì vợ chồng tôi dùng tiền cá nhân, còn như làm từ thiện có sự đóng góp của các nhà hảo tâm thì tôi chỉ làm cầu nối mang yêu thương đến cho những người gặp khó".

Ông Trần An (bìa trái) và các bạn trẻ chuẩn bị bánh mì trao vào sáng chủ nhật hằng tuần Lê Kung Diễm

Vợ chồng ông và bạn hữu quyết tâm duy trì tủ bánh mì tình thương. Ông bà mong các con có tiền thì cho ba mẹ làm từ thiện. "Anh nhắn giúp tôi là bà con nghèo, ở xa đến Đà Nẵng mưu sinh nhớ sáng sớm chủ nhật hằng tuần đến số 59 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng nhận bánh mì, sữa để bắt đầu một ngày mới ấm áp và vui vẻ", ông Trần An cười hiền nhắn gửi.