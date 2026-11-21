Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, vừa thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) cho bệnh nhân nam 85 tuổi bị hở van động mạch chủ nặng đơn thuần.

Ngay sau khi van mới được đặt đúng vị trí, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy tình trạng hở van động mạch chủ hầu như không còn, các thông số huyết động ổn định. Một ngày sau khi được can thiệp điều trị, người bệnh hiện được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Đây là ca đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công kỹ thuật này để điều trị hở nặng đơn thuần ở van động mạch chủ tự nhiên, do GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng, trực tiếp làm trưởng kíp thực hiện.

Ngay sau khi van mới được đặt đúng vị trí, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy tình trạng hở van động mạch chủ hầu như không còn ẢNH: VIỆN TIM MẠCH, BỆNH VIỆN 19-8

Gần 1 tháng trước, bệnh nhân đột ngột khó thở dữ dội, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 trong tình trạng phù phổi cấp. Đây là biểu hiện suy tim nặng, khi dịch tích tụ nhanh trong phổi, cản trở việc hô hấp và đòi hỏi phải xử trí khẩn cấp.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, van động mạch chủ hở nặng mức 4/4, không kèm hẹp van; thất trái (buồng tim có nhiệm vụ bơm máu đi nuôi cơ thể) đã giãn và co bóp yếu. Người bệnh có hẹp động mạch vành (tình trạng thu hẹp các mạch máu nuôi cơ tim).

Theo Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, thông thường, phẫu thuật tim mở là phương pháp điều trị chuẩn cho người bệnh hở van động mạch chủ nặng có triệu chứng đủ điều kiện mổ.

Với người bệnh này, tuổi cao, suy tim nặng sau đợt phù phổi cấp, chức năng co bóp của tim suy giảm và có bệnh động mạch vành khiến nguy cơ khi mổ mở rất cao. Do đó, nhóm hội chẩn đa chuyên khoa về bệnh van tim thống nhất thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) để xử lý nguyên nhân chính gây suy tim.

Trong thủ thuật TAVI, bác sĩ đưa một van sinh học được gấp gọn qua ống thông đến tim rồi mở van tại vị trí cần thay. Ê kíp phải dựa trên hình ảnh để đo đạc kỹ cấu trúc vùng đặt van, chọn cỡ van phù hợp và xác định chính xác vị trí triển khai.

Nếu khung van bám không chắc, van có thể di lệch. Nếu khung van áp sát không đều, máu vẫn có thể rò qua khe quanh van. Mỗi người bệnh cần một kế hoạch can thiệp phù hợp với giải phẫu cụ thể.

TAVI điều trị hẹp van động mạch chủ đã được triển khai tại nhiều trung tâm tim mạch trong nước. Một số bác sĩ tim mạch can thiệp của Việt Nam đã hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho đồng nghiệp trong nước và quốc tế.