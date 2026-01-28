Thế giới đang tiến gần hơn đến thảm họa tận thế

Ngày 27.1, Bản tin các nhà khoa học nguyên tử (BAS), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago (Mỹ) công bố đồng hồ tận thế đã dịch chuyển gần hơn đến nửa đêm, chỉ còn cách 85 giây nữa, theo Reuters.

Các nhà khoa học công bố mốc thời gian mới của đồng hồ tận thế tại Washington D.C hôm 23.1 ẢNH: REUTERS

BAS tạo ra đồng hồ tận thế vào năm 1947 giữa căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh để cảnh báo nhân loại về mối nguy tận thế. Ban đầu, tổ chức này chỉ đo lường mối đe dọa của hạt nhân nhưng từ năm 2007, mối nguy về biến đổi khí hậu được bổ sung vào các tính toán. Hiện nay, các yếu tố như việc sử dụng sai mục đích các công nghệ sinh học, gia tăng phát triển AI mà không kiểm soát... cũng được sử dụng làm thước đo.

Trong gần 8 thập niên hoạt động, chiếc đồng hồ chưa từng điểm thời khắc nửa đêm. Cựu Chủ tịch BAS Rachel Bronson cho biết khi kim đồng hồ chỉ vào mốc nửa đêm đồng nghĩa thế giới đã xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc một thảm họa biến đổi khí hậu xóa sạch loài người, theo CNN. "Chúng ta không bao giờ muốn điều đó xảy ra và chúng ta cũng sẽ không biết khi nó xảy ra", bà Bronson nói.

Năm nay là năm thế giới cận kề thảm họa tuyệt chủng nhất. Năm 2025, mốc thời gian được ấn định là còn 89 giây nữa đến nửa đêm.

Cột mây hình nấm khổng lồ bốc lên sau vụ thử bom hydro của Mỹ tại Thái Bình Dương năm 1952 ẢNH: REUTERS

Các nhà khoa học cho biết trong một năm qua, những thỏa thuận toàn cầu khó khăn mới có được đang sụp đổ, đẩy nhanh cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc theo kiểu kẻ thắng giành được tất cả và phá hoại sự hợp tác quốc tế cần thiết cho việc giảm nguy cơ hiện hữu.

Các nhà khoa học nhắc đến mối nguy leo thang trong những cuộc xung đột liên quan các cường quốc hạt nhân như xung đột Nga - Ukraine, xung đột Ấn Độ - Pakistan hay Mỹ, Israel - Iran.

BAS nêu bật mối nguy từ hạn hán, sóng nhiệt, lũ lụt liên quan tình trạng ấm lên toàn cầu, cũng như thất bại của các nước trong việc đạt được thỏa thuận ngăn thế giới ấm lên.

Kim đồng hồ có thể di chuyển ngược nếu các lãnh đạo và quốc gia chung tay giải quyết mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, đây là lần thứ 3 trong vòng 4 năm qua các nhà khoa học điều chỉnh kim đồng hồ đến gần nửa đêm hơn.