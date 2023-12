Thế Giới Di Động tái cấu trúc toàn diện hướng đến năm 2024

Báo cáo tháng 11.2023 ghi nhận tổng doanh thu của MWG là 9.900 tỉ đồng, tương đương tháng 11.2022. Lũy kế 11 tháng, chuỗi TGDĐ và Điện máy Xanh có tổng doanh thu đạt 76.700 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Riêng tháng 11, tổng doanh thu TGDĐ và Điện máy Xanh đạt hơn 6.500 tỉ đồng, giảm so với tháng 10 chủ yếu do nhu cầu iPhone hạ nhiệt sau đợt cao điểm ra mắt sản phẩm mới.

Về chuỗi Bách hóa Xanh, doanh thu lũy kế trong 11 tháng đầu năm đạt 28.400 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu Bách hóa Xanh riêng tháng 11 là hơn 3.000 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,75 tỉ đồng.