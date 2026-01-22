Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Thế Giới Di Động tiếp tục hợp tác với Home Credit cho 'mua trước trả sau'

Quang Thuần
Quang Thuần
22/01/2026 17:21 GMT+7

Home Credit và Thế Giới Di Động (MWG) vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược với tầm nhìn đến năm 2030. Sự hợp tác này được kỳ vọng tạo ra các giải pháp tài chính tiên tiến để hỗ trợ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thế Giới Di Động tiếp tục hợp tác với Home Credit cho 'mua trước trả sau'- Ảnh 1.

Home Credit và MWG hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỉ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030

ẢNH: Q.T

Thỏa thuận này tiếp nối giai đoạn tăng trưởng tích cực 2023-2026, khi doanh số trả chậm do Home Credit triển khai tại hệ thống Thế Giới Di Động đã vượt cột mốc 45.000 tỉ đồng (khoảng 2 tỉ USD). Trong những năm qua, Home Credit và Công ty cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh không ngừng đổi mới và mở rộng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng như đẩy mạnh chương trình trả góp 0% lãi suất, tài khoản trả sau Home PayLater, thời gian trả chậm lên đến 12 tháng. Gần đây nhất là quy trình đăng ký được tối giản hóa, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chưa đầy 1 phút.

Theo thống kê trong những năm qua, phần lớn khách hàng mua trả góp tại Thế Giới Di Động đều sử dụng dịch vụ của Home Credit. Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh cho biết: "Đây là cột mốc quan trọng trong chặng đường gắn kết lâu dài giữa hai bên, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện dựa trên nền tảng công nghệ. Với chúng tôi, phục vụ khách hàng không chỉ nằm ở việc cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý nhất mà còn làm sao để càng nhiều người có thể sở hữu được sản phẩm đó thông qua những giải pháp tài chính dễ dàng. Thông qua mối hợp tác ngày càng sâu sắc hơn với Home Credit, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để phục vụ khách hàng tốt hơn và tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Với tầm nhìn hợp tác dài hạn, chiến lược song phương của Home Credit và MWG hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỉ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng này, phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ giải pháp trả chậm truyền thống sang hệ sinh thái tài chính đa dạng hơn, bao gồm mua trước - trả sau, thẻ tín dụng, vay tiền mặt cùng các sản phẩm tài chính khác của Home Credit trong hệ sinh thái bán lẻ và nền tảng số của MWG.

Tin liên quan

Lừa đảo trực tuyến năm 2026 sẽ nguy hiểm hơn vì AI

Lừa đảo trực tuyến năm 2026 sẽ nguy hiểm hơn vì AI

Lừa đảo trực tuyến năm 2025 tại Việt Nam đã gây thiệt hại ước tính hơn 6.000 tỉ đồng, với các hình thức phổ biến là mạo danh công an, thông báo trúng thưởng, lừa đảo đầu tư... Năm 2026 dự báo các chiêu trò lừa đảo sẽ càng tinh vi hơn khi có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều khách hàng ngã ngửa khi giá hàng hóa trên sàn còn đắt hơn ngoài shop

Khám phá thêm chủ đề

Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh Home Credit
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận