Thế Giới Di Động tiếp tục hợp tác với Home Credit cho 'mua trước trả sau'

Home Credit và MWG hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỉ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030 ẢNH: Q.T

Thỏa thuận này tiếp nối giai đoạn tăng trưởng tích cực 2023-2026, khi doanh số trả chậm do Home Credit triển khai tại hệ thống Thế Giới Di Động đã vượt cột mốc 45.000 tỉ đồng (khoảng 2 tỉ USD). Trong những năm qua, Home Credit và Công ty cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh không ngừng đổi mới và mở rộng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng như đẩy mạnh chương trình trả góp 0% lãi suất, tài khoản trả sau Home PayLater, thời gian trả chậm lên đến 12 tháng. Gần đây nhất là quy trình đăng ký được tối giản hóa, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chưa đầy 1 phút.

Theo thống kê trong những năm qua, phần lớn khách hàng mua trả góp tại Thế Giới Di Động đều sử dụng dịch vụ của Home Credit. Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh cho biết: "Đây là cột mốc quan trọng trong chặng đường gắn kết lâu dài giữa hai bên, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện dựa trên nền tảng công nghệ. Với chúng tôi, phục vụ khách hàng không chỉ nằm ở việc cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý nhất mà còn làm sao để càng nhiều người có thể sở hữu được sản phẩm đó thông qua những giải pháp tài chính dễ dàng. Thông qua mối hợp tác ngày càng sâu sắc hơn với Home Credit, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để phục vụ khách hàng tốt hơn và tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Với tầm nhìn hợp tác dài hạn, chiến lược song phương của Home Credit và MWG hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỉ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng này, phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ giải pháp trả chậm truyền thống sang hệ sinh thái tài chính đa dạng hơn, bao gồm mua trước - trả sau, thẻ tín dụng, vay tiền mặt cùng các sản phẩm tài chính khác của Home Credit trong hệ sinh thái bán lẻ và nền tảng số của MWG.