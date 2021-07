1.200 chuyên gia quốc tế phản đối Anh gỡ phong tỏa

Theo tờ The Guardian, hơn 1.200 nhà khoa học đã cùng ký tên trong một lá thư gửi cho tạp chí The Lancet cảnh báo chiến lược của Anh có thể tạo điều kiện cho các biến thể kháng vắc xin xuất hiện.

"Chúng tôi tin rằng chính phủ (Anh) đang thực hiện một thử nghiệm nguy hiểm và phi đạo đức. Chúng tôi kêu gọi chính phủ tạm dừng kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp chống dịch vào ngày 19.7", các nhà khoa học viết trong bức thư.

Bên cạnh lá thư, các nhà khoa học cũng tham gia một hội nghị khẩn cấp được tổ chức trực tuyến. Các cố vấn chính phủ ở New Zealand, Israel và Ý đã gióng lên hồi chương cảnh báo về quyết định của Anh.

Một cố vấn của chính phủ New Zealand phát biểu rằng ông và các đồng nghiệp đã rất ngạc nhiên về phương án của Anh. “Ở New Zealand, chúng tôi xem Anh là nước dẫn đầu cộng đồng khoa học. Vì vậy thật đáng ngạc nhiên khi Anh lại không tuân theo các nguyên tắc cơ bản về sức khỏe cộng đồng ”, ông Michael Baker, giáo sư tại Đại học Otago và là thành viên của nhóm cố vấn Covid-19 của Bộ Y tế New Zealand, nói.