16 dân thường thiệt mạng vì liên quân Mỹ không kích ở Syria

Trong số nạn nhân tử vong nói trên có 7 trẻ em. Trước đó cùng ngày, truyền thông Syria đưa tin ít nhất 4 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Hiện chưa có phản ứng của Mỹ đối với thông tin từ Ikhbariya.

Hôm 2.2, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), được liên minh do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn, thông báo bắt đầu chiến dịch giải phóng Baghuz khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). SDF khẳng định Baghuz là thành trì cuối cùng của IS ở Syria.