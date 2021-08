Ai ‘phá hoại’ phi thuyền Nga trên trạm không gian quốc tế ?

Hôm 12.8, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin cấp cao từ Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) đề cập vụ phi thuyền Soyuz MS-09 bị thủng lỗ đường kính 2 mm vào năm 2018.

Vào tháng 6.2018, Nga phóng tàu Soyuz chở các phi hành gia Sergei Prokopyev của Nga, Alexander Gerst của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) và Serena Auñón-Chancellor của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lên trạm ISS. Lỗ thủng được phát hiện vào cuối tháng 8 cùng năm.

Nếu không can thiệp, các phi hành gia tính toán được lỗ thủng có thể gây giảm áp suất trên ISS trong vòng 2 tuần. May mắn là họ đã dùng nhựa epoxy để vá lỗ thủng, và phi thuyền Soyuz thực hiện cuộc hành trình quay về Trái đất an toàn.