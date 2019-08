Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về Kashmir

AFP hôm qua dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố: "Diễn biến gần đây liên quan đến việc xóa bỏ quy chế tự trị ở Kashmir hoàn toàn là vấn đề nội bộ. Bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp vào vấn đề này sẽ không bao giờ thành công ". Bộ này đồng thời lên án những động thái của Pakistan là "gieo rắc hoang mang sợ hãi", đồng thời kêu gọi Islamabad xem xét lại để bảo toàn kênh ngoại giao thông thường. Phía New Delhi cũng nhấn mạnh việc quốc hội hôm 6.8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị là nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng Kashmir. Theo quyết định mới, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh, được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền New Delhi.