Anh đối phó âm mưu thâu tóm doanh nghiệp

Chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chuẩn bị công bố những dự luật mới nhằm đối phó nguy cơ nước ngoài kiểm soát các công ty có quan hệ với an ninh quốc gia, theo nhật báo The Times hôm 8.6. Trong một động thái chắc chắn nhận được sự ủng hộ của phe chỉ trích Trung Quốc , nhà lãnh đạo Anh đang cân nhắc bắt buộc các doanh nghiệp nằm trong nhóm ngành công nghiệp “nhạy cảm”, như công nghệ và lĩnh vực nghiên cứu, phải công khai những thương vụ chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài. Thông tin trên xuất hiện sau khi chính quyền London muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với các đồng minh tình báo “Ngũ Nhãn”, bao gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc.